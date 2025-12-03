Ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα, Τετάρτη, ο 29χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε έναν 24χρονο και τραυμάτισε και 2 γυναίκες, το περασμένο Σάββατο στην Αρτέμιδα, την ώρα που οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν πως είχε κάνει χρήση κοκαΐνης, ενώ και τα επίπεδα του αλκοόλ ήταν πάνω από το όριο.

Ο νεαρός οδηγός θα οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες τόσο για τον θανάσιμο τραυματισμό του 24χρονου, όσο και για τον σοβαρό τραυματισμό της 21χρονου της φίλης του, η οποία παραμένει νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο, φέροντας πολύ σοβαρά τραύματα κυρίως στο κεφάλι.

Από την προανάκριση της Τροχαίας και από το οπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί προκύπτει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι ο 29χρονος οδηγούσε με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από το όριο ταχύτητας στη Λεωφόρο Αρτέμιδος, το οποίο είναι 30 χλμ/ώρα με το κοντέρ να δείχνει, σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 90 χλμ/ώρα.

Επίσης, διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων μέτρων πριν τη φονική σύγκρουση πέρασε τη διαχωριστική λωρίδα, ενώ το όχημά του έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς.

Στις αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη αμέσως μετά το δυστύχημα, ο 29χρονος, βρέθηκε να έχει ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του 0,63 μικρογραμμάρια ανά λίτρο αίματος (ml/l), με το όριο να είναι στο 0,50ml/l.

Ο ίδιος φέρεται έχει ομολογήσει στους αστυνομικούς της Τροχαίας πως στο παρελθόν υπήρξε χρήστης, ενώ το 2020 είχε εμπλακεί ξανά σε τροχαίο και είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.





Πηγή: skai.gr

