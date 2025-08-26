Προφυλακιστέος ο 40χρονος συζυγοκτόνος στον Βόλο

Προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε ο 40χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του, την περασμένη Παρασκευή στον Βόλο και θα οδηγηθεί στις φυλακές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 40χρονος στο υπόμνημα που κατέθεσε στον ανακριτή ισχυρίζεται ότι ο γάμος τους, που κράτησε 20 χρόνια, άρχισε να καταρρέει μετά το Πάσχα του 2025, όταν ανακάλυψε ότι εκείνη είχε εξωσυζυγική σχέση. Υποστηρίζει πως η ομολογία της γυναίκας του για την απιστία «κλόνισε ανεπανόρθωτα» τη σχέση τους.

Ο κατηγορούμενος δηλώνει ότι την ημέρα της δολοφονίας βρέθηκε σε κατάσταση «βαριάς ψυχικής οργής και διαταραχής πνευματικών λειτουργιών» και ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Ισχυρίζεται πως ενήργησε «εν βρασμώ ψυχής, χωρίς να καταλάβει τι έκανε», χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό εργαλείο από την ψησταριά τους. Επιμένει ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχε βίαιη συμπεριφορά απέναντί της.

Εκφράζει βαθιά μετάνοια, ζητώντας συγγνώμη από τα τέσσερα παιδιά του, την οικογένεια της συζύγου του και την κοινωνία του Βόλου. Δηλώνει ότι είναι «κυριολεκτικά συντετριμμένος, ψυχικά καταρρακωμένος, απελπισμένος» και σκέφτηκε ακόμη και να βάλει τέλος στη ζωή του μέσα στο κρατητήριο.

Αρνείται κατηγορηματικά ότι στο παρελθόν είχε ασκήσει σωματική ή ψυχολογική βία στη σύζυγό του, σημειώνοντας ότι αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, εκείνη θα το είχε καταγγείλει.

Τέλος, ζητά την άμεση διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για να διαπιστωθεί αν πάσχει από κάποιο ψυχικό νόσημα. Αναφέρει πως στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για διαταραχή και αγχώδη σύγχυση.

«Κακοποιητική συμπεριφορά σε όλη τη διάρκεια του γάμου»

Η δικηγόρος των συγγενών του θύματος, που βρίσκεται στον Βόλο για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, Αντωνία Μπαλλούς, τόνισε πως η οικογένεια της άτυχης γυναίκας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αλβανία για την κηδεία. «Το θύμα έχει υποστεί πέρα από τη στυγερή δολοφονία και μια κακοποιητική και παραβατική συμπεριφορά σε όλη τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης» ανέφερε, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του κατηγορούμενου.

Σχολιάζοντας τις φήμες που κυκλοφορούν για τη ζωή της 36χρονης, η δικηγόρος δήλωσε ότι «δολοφονείται για δεύτερη φορά» και «σπιλώνεται η μνήμη της κατά τρόπο άδικο και εξευτελιστικό».

Ερωτηθείσα σχετικά με το αν το θύμα είχε καταγγείλει την κακοποιητική συμπεριφορά, η δικηγόρος ανέφερε ότι δεν υπήρχε επίσημο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα, αλλά υπήρχαν περιστατικά βίας στην Αλβανία, τα οποία είναι καταγεγραμμένα.

«Με χτυπάει, πίνει, κάνει πράγματα»

Η αδερφή της 36χρονης, με τρεμάμενη φωνή, επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς για την κακοποιητική συμπεριφορά. “Το ξέραμε”, είπε, προσθέτοντας ότι μιλούσαν καθημερινά στο τηλέφωνο. “Μου χτυπάει, πίνει, κάνει πράγματα”, της έλεγε η αδερφή της.

Η αδερφή περιέγραψε και τι συνέβη την ημέρα του εγκλήματος, επιβεβαιώνοντας ότι η 36χρονη προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι. Όπως είπε, ήπιαν καφέ και έπειτα κατέβηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας. Εκεί, ο 40χρονος τις κυνήγησε, με την 36χρονη να προσπαθεί να τον αποφύγει τρέχοντας στις σκάλες.

Η αδερφή ανέφερε ότι ο 40χρονος είχε επιτεθεί στο παρελθόν και στα παιδιά τους.

«Αυτό προσπάθησε να κάνει εκείνη τη μέρα» απάντησε η αδερφή, όταν ρωτήθηκε αν η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι. Και κατέληξε περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές της άτυχης γυναίκας: «Προσπάθησε να μην δολοφονηθεί μπροστά στα παιδιά της με κουζινομάχαιρο».

