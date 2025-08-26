Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Τρίτη, στις 10:00, προκειμένου να απολογηθεί για το ειδεχθές έγκλημα που διέπραξε, ο 40χρονος συζυγοκτόνος, ο οποίος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο το απόγευμα, αφότου δολοφόνησε τη 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους.

Ο ίδιος, την Κυριακή το μεσημέρι, πέρασε αμίλητος και με σκυφτό το κεφάλι, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου. Οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέως, η οποία του άσκησε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος θύματος ενδοοικογενειακής βίας και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στον Ανακριτή. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα.

Από την Εισαγγελία Βόλου διατάχθηκε επίσης κατεπείγουσα κοινωνική έρευνα για τα τέσσερα παιδιά της 36χρονης, τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να αναλάβουν τόσο η αδερφή της μητέρας τους, η θεία τους δηλαδή, όσο και ο παππούς τους, ο πατέρας του δράστη, τον οποίο όμως τα παιδιά φέρονται να αγαπούν και να δέχονται καθώς πολύ συχνά έπαιρνε το μέρος της μητέρας τους.

Από την Εισαγγελία Βόλου έχει ζητηθεί επίσης ο φάκελος του 40χρονου που είχε νοσηλευτεί ακούσια σε ψυχιατρική κλινική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας. Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας μπαίνουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πήρε εξιτήριο ο 40χρονος, ποια είναι η ψυχιατρική του κατάσταση και αν έπρεπε να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο δράστης κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα με εργαλείο ψησίματος τραυματίζοντας θανάσιμα τη σύζυγό του, με το μοιραίο χτύπημανα είναι στο θώρακα.

Ο δράστης ο οποίος βρίσκεται κρατούμενος στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας δήλωσε μέσω του δικηγόρου του Βασίλειου Νουλέζα ότι έχασε την ψυχραιμία του όταν η σύζυγός του, του ανακοίνωσε ότι το παιδί που κυοφορούσε και είχε κάνει έκτρωση δεν ήταν δικό του. Μάλιστα, αναμένεται να ζητηθεί η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για να διαπιστωθεί αν ο 40χρονος έχει σώας τας φρένας.

Την ίδια ώρα, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Αλβανία, θα πραγματοποιηθεί σήμερα η κηδεία της 36χρονης.

Από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών είναι στο πλευρό των τεσσάρων παιδιών της 36χρονης, τα οποία φέρονται να έχουν εκδηλώσει την επιθυμία τους να μείνουν στην Ελλάδα.

