Πυρομαχικά και όπλα εντοπίστηκαν σήμερα, Τρίτη τα ξημερώματα σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή και συγκεκριμένα στην οδό Ρήγα Φεραίου 11.

Αμέσως στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, το οποίο πραγματοποίησε περαιτέρω έρευνα.

Συγκεκριμένα, μέσα στον κάδο εντοπίστηκαν:

Δύο μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας arges οξειδωμένοι

Μία αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό,

10 κεφαλές οξειδωμένες από βλήματα όλμου,

Διάφορα οξειδωμένα ουρία από βλήματα όλμου, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

Ένα αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm,

Διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β΄ παγκοσμίου πολέμου,

Τρεις κορμοί από οξειδωμένο περίστροφο,

Ένα σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thomson Β΄ παγκοσμίου πολέμου,

Διάφορες φυσιγγιοθήκες,

Κλείστρα από διάφορα όπλα Β παγκοσμίου πολέμου,

Κορμός από οξειδωμένο πολυβόλο αγνώστου τύπου,

Δύο σιδερογροθιές,

Ένα ζευγάρι χειροπέδες,

Δύο πτυσσόμενα γκλομπ,

διάφορα εξαρτήματα όπλων και

14 θρησκευτικές εικόνες.

Προανάκριση διενεργεί το τμήμα ασφαλείας Καισαριανής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.