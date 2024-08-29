Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, οι πρώτοι 6 από τους συνολικά 37 συλληφθέντες για συμμετοχή στις 14 εγκληματικές συμμορίες, την εξάρθρωση των οποίων ανακοίνωσε η Αστυνομία, με βασικό πεδίο δράσης τις διαρρήξεις, τις διακεκριμένες κλοπές, τις ληστείες και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι συμμορίες, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ., δρούσαν κατά περίπτωση, από τον Ιούλιο του 2020 έως τον Μάιο του φετινού έτους, διάστημα κατά το οποίο διέπραξαν συνολικά 553 αξιόποινες πράξεις, με τη «λεία» τους να ξεπερνά τα 2,76 εκατ. ευρώ.

Όλοι οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν σε εκτέλεση σχετικών ενταλμάτων, ενώ η δικογραφία (αριθμεί περισσότερες από 20.000 σελίδες) περιλαμβάνει συνολικά 132 άτομα, εκ των οποίων 21 είναι έγκλειστοι σε φυλακές.

Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε το πρωί - απολογήθηκαν τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες - και θα συνεχιστεί τα δύο επόμενα 24ωρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.