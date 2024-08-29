Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Μουζάκι στη Ζάκυνθο

Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 10 οχήματα, και 7 Α/Φ

UPDATE: 16:41
Φωτιά τώρα

Ορι8οθετήθηκε η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μουζάκι στη Ζάκυνθο.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου προκλήθηκε από κεραυνό, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 10 οχήματα, και 7 Α/Φ, ενώ θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 7 πυροσβέστες της 6ης ΕΜΟΔΕ. Συνδρομή από υδροφόρες μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Ζάκυνθος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark