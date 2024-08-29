Ορι8οθετήθηκε η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μουζάκι στη Ζάκυνθο.
Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου προκλήθηκε από κεραυνό, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 10 οχήματα, και 7 Α/Φ, ενώ θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 7 πυροσβέστες της 6ης ΕΜΟΔΕ. Συνδρομή από υδροφόρες μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μουζάκι #Ζάκυνθος.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2024
Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 10 οχήματα, και 7 Α/Φ, ενώ θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 7 πυροσβέστες της 6ης ΕΜΟΔΕ.
Συνδρομή από υδροφόρες μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.