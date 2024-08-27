Εξάρθρωση 14 εγκληματικών συμμοριών- Θεσσαλονίκη: Πώς δρούσαν

Απτά αποτελέσματα στους βασικούς δείκτες εγκληματικότητας της Θεσσαλονίκης, όπως ληστείες, διαρρήξεις και κλοπές, εκτιμούν αξιωματικοί της Αστυνομίας, ότι θα σηματοδοτήσει η εξάρθρωση των συνολικά 14 εγκληματικών οργανώσεων - συμμοριών που δρούσαν από τον Ιούλιο του 2020 έως τον Μάιο του φετινού έτους, διάστημα κατά το οποίο διέπραξαν 553 αξιόποινες πράξεις και με τη συνολική τους "λεία" να ξεπερνά τα 2,76 εκατ. ευρώ.

Ύστερα από γιγαντιαία και ταυτόχρονη επιχείρηση - τη «μεγαλύτερη», όπως ειπώθηκε στη διάρκεια παρουσίας της υπόθεσης, στα χρονικά τής Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή άνω των 300 αστυνομικών διαφόρων υπηρεσιών - συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο συνολικά 37 άτομα που κατηγορούνται ως μέλη των παραπάνω κυκλωμάτων.

Οι συλλήψεις έγιναν σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Αττική, Χαλκιδική και στο νησί της Σαντορίνης, όπου έκανε διακοπές ένας από τους κατηγορούμενους. Είχε προηγηθεί η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης από την 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Στις 20.000 σελίδες που αριθμεί η δικογραφία περιλαμβάνονται στο σύνολο 132 άτομα (αρκετά με συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους), εκ των οποίων 21 είναι ήδη κρατούμενοι στις φυλακές για άλλες πράξεις.

Πώς δρούσαν

Ληστείες, διαρρήξεις - κλοπές σπιτιών, επιχειρήσεων και οχημάτων, αποτελούσαν το βασικό πεδίο της εγκληματικής δραστηριότητας των περισσότερων οργανώσεων, κάποιες από τις οποίες προέκυψαν όταν κάποια μέλη τους ήρθαν σε ρήξη με άλλα μέλη προηγουμένων συμμοριών όπου συμμετείχαν. Όπως αναφέρθηκε στη διάρκεια της παρουσίας, οι δράστες λειτουργούσαν μεθοδικά, επέλεγαν τους «στόχους» όταν έλειπαν οι ένοικοι ή καταστηματάρχες (οι πρώτοι συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας και καθημερινές, οι δεύτεροι τις Κυριακές που ήταν κλειστές οι επιχειρήσεις τους). Είναι χαρακτηριστικό δε, ότι έλεγχαν τα ονόματα στα θυροτηλέφωνα και δρούσαν όταν διαπίστωναν να απουσιάζουν οι ένοικοι για αναψυχή σε ημέρες των ονομαστικών τους γιορτών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον διαρρήξεις αυτοκινήτων που ήταν σταθμευμένα έξω από κέντρα δεξιώσεων (γάμοι και βαφτίσια).

Σε ποσοστό 95% οι αποδιδόμενες πράξεις τους τελέστηκαν στη Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιπες σε Αττική και Σέρρες. Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει μία σειρά από άλλες αξιόποινες πράξεις, όπως πλαστογραφία, εκβίαση, τοκογλυφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προμήθεια κινητών τηλεφώνων σε έγκλειστους φυλακών κ.ά.

Η "χρυσή" διάρρηξη των 1,1 εκατ ευρώ

Τα πιο θεαματικά "χτυπήματα" φαίνεται να τα διέπραξε η πρώτη εγκληματική οργάνωση που σύμφωνα με τις πολύμηνες έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης είχε τη μακροβιότερη δράση και το μεγαλύτερο περιουσιακό όφελος. Στο "παλμαρέ" της συγκαταλέγονται δύο ληστείες, δέκα διαρρήξεις κατοικιών - συνήθως σε οικίες προσώπων υψηλής οικονομικής και οικονομικής επιφάνειας απ' όπου εξουδετέρωναν τα συστήματα ασφαλείας - και έξι κλοπές οχημάτων, με τη συνολική λεία της να προσεγγίζει το 1,5 εκατ. ευρώ. Απ' αυτά, τα 1,1 εκατ. ευρώ προέρχονταν από κλοπή σε σπίτι στην ανατολική Θεσσαλονίκη, το Σεπτέμβριο του 2020.

Έριχναν τα αυτοκίνητα στη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου ή τα έκαιγαν

Τα μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κλεμμένα αυτοκίνητα με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και συνήθιζαν να απορρίπτουν τα οχήματα στη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου για να εξαφανίσουν πιθανά ενοχοποιητικά στοιχεία. Παρόμοια τακτική όσον αφορά τα "επιχειρησιακά" οχήματα επέλεγαν, κατά περίπτωση, και τα μέλη των 11 από τις υπόλοιπες συμμορίες που είτε τα "βούλιαζαν" στο ίδιο μέρος, είτε τα έκαιγαν.

Σε αντίθεση με την πρώτη εγκληματική οργάνωση, τα μέλη αυτών των συμμοριών δρούσαν σε «μικρές και ευέλικτες ομάδες», όπως ανέφεραν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. Διόλου ευκαταφρόνητοι όμως ήταν η δράση τους που, κατά τη δικογραφία, περιλαμβάνει επτά ληστείες, 152 διαρρήξεις σπιτιών και καταστημάτων, 315 κλοπές - διαρρήξεις οχημάτων.

Πλαστές ιατρικές γνωματεύσεις ενόψει δικαστηρίων

Τοκογλυφίες και εκβιασμοί με συνολικό όφελος 20.000 ευρώ, αποτέλεσαν το πεδίο δράσης της 13ης συμμορίας, ενώ η τελευταία συμμορία που ανακοινώθηκε ότι εξαρθρώθηκε, ειδικευόταν στην κατάρτιση και διακίνηση πλαστών εγγράφων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μέλη της συνεργάζονταν με μέλη άλλων οργανώσεων προμηθεύοντάς τους με πλαστές ιατρικές γνωματεύσεις στις οποίες θα βεβαιωνόταν ψευδώς ότι συγκεκριμένη ημερομηνία ή χρονικό διάστημα έπασχαν από κάποια ασθένεια είτε νοσηλεύτηκαν σε κάποιο νοσοκομείο με σκοπό να τις προσκομίσουν στις δικαστικές αρχές ως στοιχείο υπεράσπισης.

Ο «τραπεζίτης», οι «επενδύσεις» και οι γυναίκες - συνεργοί

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις έρευνες των αστυνομικών αρχών φαίνεται να προκύπτει ότι κάποιες από τις εγκληματικές οργανώσεις διέθεταν άτομο της απολύτου εμπιστοσύνης τους που λειτουργούσε ως «τραπεζίτης». Στο συγκεκριμένο πρόσωπο - το οποίο απεβίωσε πριν από δύο χρόνια - απευθύνονταν οι περισσότερες εγκληματικές οργανώσεις για να φυλάσει τα κλοπιμαία ή τα πουλούσαν λαμβάνοντας τα αντίστοιχα αντίτιμα. Προκειμένου δε να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα παράνομα έσοδα «επένδυαν» στην ίδρυση επιχειρήσεων και καταστημάτων, έκαναν ανακαινίσεις σπιτιών, αγόραζαν αυτοκίνητα και κατοικίες, ενώ ένα μέρος αυτών τα αξιοποιούσαν για την εξαγορά ποινών.

Σημαντική συμβολή στη δράση τους φαίνεται να διαδραμάτιζαν γυναίκες-συνεργοί που ήταν συνήθως σύζυγοι και θυγατέρες των κατηγορούμενων μελών. Από τις αστυνομικές έρευνες προέκυψε, κατά πληροφορίες, ότι αυτές λειτουργούσαν ως "τσιλιαδόροι", νοίκιαζαν αυτοκίνητα και παρακολουθούσαν τις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ.

Οι «κοπέλες» και τα «κόκκινα»

Τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων χρησιμοποιούσαν σε πολλές περιπτώσεις στις τηλεφωνικές τους συνομιλίες κωδικοποιημένες εκφράσεις. Πληροφορίες αναφέρουν πως όταν συζητούσαν να διαρρήξουν κάποια κατοικία έλεγαν «πάμε για βόλτα», ενώ τα σπίτια - «στόχους» τα αποκαλούσαν «κοπέλες» και τα κλεμμένα κοσμήματα «κόκκινα».

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν νωρίτερα κατά ομάδες στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απ' όπου έλαβαν προθεσμίες να απολογηθούν, αρχής γενομένης από την Πέμπτη

Πηγή: skai.gr

