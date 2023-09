Προειδοποιητικό 112 για έξι χωριά γύρω από τη λίμνη Κάρλα Ελλάδα 20:12, 14.09.2023 linkedin

Μήνυμα εστάλη στα Κανάλια Μαγνησίας, στο Ριζόμυλο, στο Στεφανοβίκειο, στη Σωτήριο, στη Νίκη και στο Αχίλλειο