Πουλούσε ghostphone σε άτομα που εμπλέκονταν σε εγκληματικές ενέργειες

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το πρωί της Παρασκευής από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 54χρονος αλλοδαπός για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του κατηγορουμένου στην παροχή πακέτων σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας (ghostphone) σε άτομα που εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες με σκοπό τον δυσχερή εντοπισμό τους στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα στο σπίτι και την κατοχή του, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• 2.100 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας,

• 6.090 κάρτες ανανέωσης κινητής τηλεφωνίας,

• το χρηματικό ποσό των 9.020 ευρώ,

• πλαστή άδεια διαμονής και

• 2 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

