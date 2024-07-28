Πέθανε ο πρίγκιπας Μιχαήλ, ο εγγονός του βασιλιά Γεωργίου Α'

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών άφησε ο πρίγκιπας Μιχαήλ, ευρύτερα γνωστός ως Michel de Grèce, ο τελευταίος εν ζωή εγγονός του βασιλιά Γεωργίου Α'.

Ο πρίγκιπας Μιχαήλ γεννήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 1939 και διακρίθηκε ως συγγραφέας και ιστορικός.

Πατέρας του ήταν ο πρίγκιπας Χριστόφορος, ο πέμπτος γιος του βασιλιά Γεωργίου Α' και μητέρα του η πριγκίπισσα Φραγκίσκη της Ορλεάνης. Ο Μισέλ ντε Γκρες ήταν πρώτος ξάδελφος του Πρίγκιπα Φίλιππου, συζύγου της Βασίλισας Ελισάβετ της Αγγλίας και θείος τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου.

Παντρεύτηκε την Μαρίνα Καρέλλα, κόρη του βιομήχανου Θεόδωρου Καρέλλα και μαζί απέκτησαν δύο κόρες, την πριγκίπισα Αλεξάνδρα και την πριγκίπισσα Όλγα. Για να αναγνωριστεί ο γάμος με μη εστεμμένη, από τον τότε βασιλιά της Ελλάδας, Κωνσταντίνο Β', ο Μιχαήλ αναγκάστηκε να παραιτηθεί των δικαιωμάτων του στον ελληνικό θρόνο. Μετά τον γάμο του έφυγε από το ανάκτορο του Τατοίου και ζούσε με τη σύζυγό του στο Μαρούσι.

Ο Μιχαήλ έχασε τον πατέρα όταν ήταν μόλις 1 έτους. Με το ξέσπασμα του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου ο νεαρός πρίγκιπας εγκαταστάθηκε στο Μαρόκο και την Ισπανία, όπου και πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Σπούδασε στο Παρίσι πολιτικές επιστήμες και στο τέλος της δεκαετίας του 1950 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Θεσσαλονίκη ως αξιωματικός του Ιππικού/Τεθωρακισμένων. Ο πρίγκιπας Μιχαήλ ήταν το μόνο μέλος της τεως βασιλικής οικογένειας που δεν έφυγε από την Ελλάδα μετά το αντικίνημα του 13ης Δεκεμβρίου 1967, ενώ ήταν και ο μόνος που είχε ελληνική υπηκοότητα, καθώς ήταν εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο της Αθήνας, με το ονοματεπώνυμο Μιχαήλ Ντε Γκρες.

Μερικά από τα πιο δημοφιλή βιβλία του είναι "Ανδρόνικος Α' ο Κομνηνός", "Η Μαχαράνη", "Ο Βουρβώνος Μαχαραγιάς", "Ο Τελευταίος Σουλτάνος", "Το Μυστήριο των Κυθήρων", "Μπουμπουλίνα".

Τα τελευταία χρόνια περνούσε μεγάλα διαστήματα στη χώρα μας, σε Αθήνα και Πάτμο την οποία λάτρευε.

Με την σύζυγο του Μαρίνα Καρέλα, ίδρυσαν το 2008, σε συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, τον πρώτο Ξενώνα Θεραπείας και Αποκατάστασης για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα. Ο Ξενώνας SOS – ΕΛΙΖΑ αποτελεί έως σήμερα ένα πρότυπο κέντρο παιδικής προστασίας. Η ιστορία της μικρής Ελίζας σημάδεψε όλους όσοι την βίωσαν. Ανάμεσα τους και τον πρίγκιπα Μιχαήλ.

