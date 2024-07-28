Τη δυνατότητα να κατοχυρώσουν ευνοϊκή τιμολόγηση για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν έχουν οι αγρότες μέσω του ειδικού τιμολογίου "Γαία" που θέσπισε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρόκειται για το τιμολόγιο στο οποίο - όπως ανέφερε χαρακτηριστικό ο υπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης - οι αγρότες θα έπρεπε να είχαν υποβάλει αιτήσεις ένταξης "ήδη από χθες" (η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Οκτωβρίου)

Οι συμβάσεις για τα τιμολόγια "Γαία" που διαθέτει επί του παρόντος η ΔΕΗ είναι δεκαετούς διάρκειας με σταθερή χρέωση για τα πρώτα 2 χρόνια της σύμβασης η οποία διαμορφώνεται από 9,3 έως 11 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Για τα επόμενα 8 χρόνια προβλέπεται σταθερή χρέωση 9 σεντς ανά κιλοβατώρα για το ένα τρίτο της κατανάλωσης και τιμή αγοράς για τα υπόλοιπα δύο τρίτα, από οποιονδήποτε πάροχο επιλέξει τότε ο καταναλωτής (αναλυτικά τα τιμολόγια στον συνημμένο πίνακα).

Τα αγροτικά προϊόντα ΓΑΙΑ διατίθενται αποκλειστικά σε Αγροτικές Παροχές στη Χαμηλή και στη Μέση Τάση και συγκεκριμένα αφορούν:

Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών / Ένωση Παραγωγών / Διεπαγγελματική Οργάνωση

Αγροτικό Συνεταιριστικό / Αναγκαστικό Συνεταιρισμό / Ένωση Αναγκαστικών Συνεταιρισμών / Ανώνυμη Εταιρική Σύμπραξη

Νομικά Πρόσωπα ή Ατομική Επιχείρηση που ασκούν σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας έτους 2023

Αγρότες κατ' επάγγελμα

Επίσης, θα πρέπει να μην υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31.12.2023 ή να έχουν ρυθμιστεί.

Διευκρινίζεται επίσης ότι σε περίπτωση που ο πελάτης καταγγείλει τη σύμβαση πριν τη λήξη της επιβαρύνεται με ρήτρα αποχώρησης ύψους 70 ευρώ αν είναι φυσικό πρόσωπο ή 700 ευρώ αν είναι νομικό πρόσωπο.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενημερωθούν για τα αγροτικά προϊόντα ΓΑΙΑ της ΔΕΗ, καθώς και τις προϋποθέσεις ένταξης στη σχετική σελίδα στο dei.gr, ή καλώντας δωρεάν στο 800-500-7000.

Η αίτηση ένταξης στα αγροτικά προϊόντα ΓΑΙΑ μπορεί να γίνει στην ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα της ΔΕΗ.

