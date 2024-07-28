Περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης της ζωονόσου της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών ελήφθησαν στην Αχαΐα, διότι πρόκειται για περιοχή που βρίσκεται στη ζώνη επιτήρησης, η οποία, βάσει ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων, ορίζεται στα 10 χιλιόμετρα από το σημείο του εντοπισμού του κρούσματος, στην ορεινή Κορινθία.

Τα μέτρα ελήφθησαν έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, υπό την προεδρία του γενικού γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου Στρατάκου.

Στη συνάντηση συμμετείχε διαδικτυακά και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, ο οποίος, σύμφωνα με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναφέρθηκε διεξοδικά στην εξέλιξη της νόσου και στα μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο για την ιχνηλάτηση, διαδικασία, μέσω της οποίας, επιβεβαιώθηκε το κρούσμα στην ορεινή Κορινθία.

Ο Χρήστος Κέλλας, σύμφωνα με την Περιφέρεια, «διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στο καταναλωτικό κοινό, ούτε η νόσος μεταδίδεται στον άνθρωπο».

Επεσήμανε ωστόσο ότι «είναι ουσιώδες ζήτημα προστασίας της ελληνικής κτηνοτροφίας», γι αυτό κάλεσε τους κτηνοτρόφους, «να συνεργάζονται με τους κτηνιάτρους και να αναφέρουν άμεσα, τυχόν συμπτώματα που εντοπίσουν, στις διευθύνσεις κτηνιατρικής».

«Είναι σημαντικό να περιορίσουμε και να εκριζώσουμε τη νόσο στη χώρα μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Είναι μια μάχη απέναντι στη νόσο, αλλά και απέναντι στο χρόνο, γιατί όσο πιο άμεσα επέμβουμε, τόσο πιο γρήγορα θα αποφύγουμε τις επιπτώσεις στις κτηνοτροφικές μονάδες», σημείωσε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Στρατάκος και πρόσθεσε ότι «ο λόγος που τίθενται περιοριστικά μέτρα στη διακίνηση και μεταφορά ζώων στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας, είναι διότι πρόκειται για περιοχή που βρίσκεται στη ζώνη επιτήρησης, που βάσει ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων, ορίζεται στα 10 χιλιόμετρα από το σημείο του εντοπισμού του κρούσματος».

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, τόνισε ότι «η Περιφέρεια κινητοποιήθηκε από τη στιγμή της εμφάνισης των πρώτων κρουσμάτων στη Θεσσαλία, με ενημερωτικές συναντήσεις στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, όπως επίσης και με συστάσεις προς τους κτηνοτρόφους για τη λήψη προληπτικών μέτρων» και συμπλήρωσε: «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει συμμόρφωση και τήρηση των μέτρων που υποδεικνύουν οι διευθύνσεις κτηνιατρικής της Περιφέρειάς μας για τον περιορισμό και την εξάλειψη της ζωονόσου της πανώλης. Είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η εξάπλωση και να προστατεύσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

