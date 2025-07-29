Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση το Σάββατο 26 Ιουλίου 2025 στους Πιτσινάδες Κυθήρων.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, η ενίσχυση των δυνάμεων αποφασίστηκε καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 9 μποφόρ, ενώ ανάλογες συνθήκες αναμένονται και σήμερα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το Γύθειο, 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 9 οχήματα.

Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα #Κύθηρα. Σχετικό Δελτίο Τύπου : https://t.co/0hCGPhiSu2 — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2025

Επιπλέον, με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς, Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε), για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Σημειώνεται ότι στο σημείο επιχειρούν 67 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε και 22 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Για την αεροπυρόσβεση χθες, διατέθηκαν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Το Δελτίο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Κατά τις πρωινές ώρες, του Σαββάτου 26 Ιουλίου 2025, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πιτσινάδες Κυθήρων. Επιχειρούν 67 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε και 22 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Για την αεροπυρόσβεση χθες, Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025, διατέθηκαν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Γύθειο, 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 9 οχήματα.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος έχει μεταβεί στην περιοχή, της πυρκαγιάς, Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε), για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.