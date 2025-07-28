ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές σε Πειραιά και Νότια Προάστια

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφηκαν στον Πειραιά και σε άλλες γειτονικές πέριοχές. Πιο συγκεκριμένα, οι διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν σε Καλλίπολη, Νέο Φάληρο, Παλαιό Φάληρο, Μικρολίμανο, Τζιτζιφιές, Καλλιθέα, Ρέντη.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ μια γραμμή μέσης τάσης τέθηκε εκτός λειτουργίας εξαιτίας υπερφόρτωσης του δικτύου.

Μην ξεχνάμε ότι λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών κλιματιστικά και ανεμιστήρες δουλεύουν ασταμάτητα στα σπίτια της Αττικής, προκειμένου οι κάτοικοι να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες.

Πάντως, γίνονται προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, η οποία αναμένεται μέχρι τις 9 το βράδυ.

Πηγή: skai.gr

