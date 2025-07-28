Φωτιά στην Πύλο

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταμόρφωση του δήμου Πύλου-Νέστορος στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 22:30 και καίει ελαιόδεντρα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν αρχικά 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, λίγο μετά τα μεσάνυχτα υπήρξε ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Συγκεκριμένα, αυτή την ώρα επιχειρούν 40 πυροσβέστες και 13 οχήματα.

Ωστόσο, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: skai.gr

