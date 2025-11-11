Λογαριασμός
Πάτρα: Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε τροχονόμο σε μπλόκο

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός παρέσυρε τον τροχονόμο ο οποίος πραγματοποιούσε ελέγχους

Τροχονόμος

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης όταν οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε, τροχονόμο της Τροχαίας Πατρών.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το περιστατικό σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός παρέσυρε τον τροχονόμο ο οποίος πραγματοποιούσε ελέγχους. 

Η προανάκριση του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τροχαία Πατρών.

