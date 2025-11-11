Πάτρα: Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε τροχονόμο σε μπλόκο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης όταν οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε, τροχονόμο της Τροχαίας Πατρών.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το περιστατικό σημειώθηκε στην Ακτή Δυμαίων, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός παρέσυρε τον τροχονόμο ο οποίος πραγματοποιούσε ελέγχους.

Η προανάκριση του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τροχαία Πατρών.

Πηγή: skai.gr

