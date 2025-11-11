Εγκλημα στα Σκούρτα Βοιωτίας- Πού στρέφονται οι αρχές

Προς πάσα κατεύθυνση στρέφονται οι έρευνες για το έγκλημα στα Σκούρτα Βοιωτίας, μετά την ταυτοποίηση του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο το βράδυ της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης DNA αποκάλυψαν ότι πρόκειται για έναν 27χρονο Αλβανό υπήκοο, κάτοικο Χαλκίδας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στις 4 Νοεμβρίου.

Το όχημά του εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στα Βίλια, περιοχή όπου είχε δηλώσει πως θα πήγαινε για επαγγελματική υπόθεση.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, την ημέρα της εξαφάνισής του, είχε μεταφέρει έναν φίλο του στη Θήβα, όπου τον άφησε, λέγοντάς του πως θα συνέχιζε μόνος του προς τα Βίλια.

Όταν έφτασε στον προορισμό του, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη σύζυγό του για να την ενημερώσει.

Μία θεία του ανέφερε στις Αρχές ότι ο 27χρονος είχε διαφορές με έναν ομοεθνή του για μία κοπέλα, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο δολοφονήθηκε υποδηλώνει οργανωμένο σχέδιο και δράση προσώπων με εμπειρία.

Οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και καμία εκδοχή δεν έχει αποκλειστεί.

Ο νεαρός δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις ελληνικές Αρχές, αν και δεν αποκλείεται να βρέθηκε άθελά του μπλεγμένος με επικίνδυνα άτομα.

Ο ιατροδικαστής εντόπισε στη σορό ένα μεταλλικό θραύσμα, το οποίο εστάλη στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για σφαίρα — κάτι που θεωρείται το πιο πιθανό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.