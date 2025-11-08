Πάτρα: Συνελήφθη καθηγητής ειδικού σχολείου για κατοχή παιδικής πορνογραφίας

Στη σύλληψη ενός 40χρονου καθηγητή στην Πάτρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταγγελία για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ο συλληφθείς, σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, διδάσκει σε ειδικό σχολείο της πόλης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία του πατέρα 15χρονης, ο οποίος ανέφερε ότι ο εκπαιδευτικός έδειξε στην κόρη του άσεμνες φωτογραφίες των ανήλικων παιδιών του από το κινητό του τηλέφωνο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, οι οποίοι κατέσχεσαν το κινητό του 40χρονου στο οποίο εντοπίστηκαν οι επίμαχες φωτογραφίες.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στην Κορινθία, όπου κατασχέθηκαν ηλεκτρονικός υπολογιστής και σκληροί δίσκοι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

