Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Κάρυστο - Εστάλη προειδοποιητικό 112

Αργά το βράδυ εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα από 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Αγαθό Ευβοίας - Η φωτιά καίει σε δύσβατη περιοχή 

Φωτιά Κάρυστος

Συνεχίζεται η μάχη με την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Καλλιανός του δήμου Καρύστου Ευβοίας, με την εικόνα τις πρώτες πρωινές ώρες να είναι καλύτερη. 

Αργά το βράδυ εστάλη και μήνυμα από 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Αγαθό Ευβοίας που τους ενημέρωνε για την πυρκαγιά και τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στη θέση Πήλιουρι σε δύσβατη περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 16 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Εύβοια Φωτιά Πυρκαγιά
