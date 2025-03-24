Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Κάρυστο - Εστάλη προειδοποιητικό 112

Συνεχίζεται η μάχη με την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή Καλλιανός του δήμου Καρύστου Ευβοίας, με την εικόνα τις πρώτες πρωινές ώρες να είναι καλύτερη.

Αργά το βράδυ εστάλη και μήνυμα από 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Αγαθό Ευβοίας που τους ενημέρωνε για την πυρκαγιά και τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στη θέση Πήλιουρι σε δύσβατη περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 16 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καλλιανός του δήμου Καρύστου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 24, 2025

