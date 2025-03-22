Ένα ενδιαφέρον τέχνασμα είχαν βρει τα μέλη του κυκλώματος των πολεοδόμων για να εκδίδουν παράνομα οικοδομικές άδειες, στις περιπτώσεις που οι νόμιμες προϋποθέσεις δεν πληρούνταν.

Έκαναν «εγκέφαλο» μηχανικό με άνοια

Καταρχάς έψαχναν στο αρχείο της Πολεοδομίας ανενεργά πρωτόκολλα από άδειες προηγουμένων ετών που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί. Στη συνέχεια αντέγραφαν τους αριθμούς πρωτοκόλλου και μ' αυτούς ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος κατάρτιζε νέους, πλαστούς φακέλους εμφανίζοντας ως υπεύθυνο πολιτικό μηχανικό έναν ηλικιωμένο άνδρα, που όπως προέκυψε πάσχει από άνοια.

Στη συνέχεια, για να προσδώσουν μεγαλύτερη νομιμοφάνεια οι κατηγορούμενοι σφράγιζαν τους πλαστούς φακέλους χρησιμοποιώντας τα στοιχεία υπαλλήλων που εργάζονταν στο παρελθόν στην Πολεοδομία Ρόδου και έχουν εδώ και χρόνια συνταξιοδοτηθεί.

Στο μεταξύ από την άρση απορρήτου στα τηλέφωνα των υπόπτων η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων κατέγραψε συνομιλίες του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος με δύο υπαλλήλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Πρόκειται για δύο γυναίκες που εργάζονται σε υπηρεσίες υγείας της Περιφέρειας, με το περιεχόμενο των συνομιλιών τους να παραπέμπει, σύμφωνα με την αστυνομία, σε οικονομικές συναλλαγές. Διευκρινίζεται πως οι δύο υπάλληλοι πάντως δεν διώκονται και η συγκεκριμένη πτυχήτης υπόθεσης θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης.

Έκρυβαν χρήματα σε κατσαρόλες και ντουλάπια

Τα ποσά που ζητούσε το κύκλωμα έφταναν ακόμη και τις 100.000 ευρώ. Ενδεικτικό είναι ότι στο σπίτι υπαλλήλου που ήταν υπεύθυνη για την έκδοση οικοδομικών αδειών, βρέθηκε μισό εκατομμύριο ευρώ, 3 βιβλιάρια καταθέσεων και χρυσές λίρες.

Ειδικότερα, μέσα σε κατσαρόλες. Πάνω σε ντουλάπια, μέσα σε σακούλες και φακέλους. Σχεδόν 500.000 ευρώ ανακάλυψαν οι αδιάφθοροι της Ελληνικής αστυνομίας στο σπίτι προϊσταμένης τμήματος της πολεοδομίας Ρόδου. Μαζί βρήκαν 21 χρυσές λίρες, μία σφραγίδα της πολεοδομίας και πλήθος εγγράφων.

Μεθοδικά και επί μήνες, οι Αρχές κατέγραφαν συνομιλίες και συναλλαγές που ξετύλιξαν το νήμα μιας υπόθεσης διαφθοράς με τεράστιες οικονομικές διαστάσεις. Οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, εξέδιδαν άδειες δόμησης παρακάμπτοντας τη νομιμότητα, ενώ απαιτούσαν «φακελάκια» για να επισπεύσουν διαδικασίες.

Οι διάλογοι του κυκλώματος - Πώς δρούσαν

Στους διαλόγους που κατέγραψαν οι Αρχές, οι εμπλεκόμενοι μιλούν με κυνισμό για τις «δουλειές» τους, τα ποσά που απαιτούσαν και τις πιέσεις που ασκούσαν.

Υπάλληλος: Όταν περάσει το θέμα σου, μην αγχώνεσαι. Για το πρόστιμο εννοώ και τα λοιπά. Είμαι μέλος (του συμβουλίου πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων).

Πολίτης: Άρα θα ακυρωθεί, ε;

Υπάλληλος: Είμαι μέλος, ναι. Τώρα το καλοκαίρι που δουλεύεις βάζε στην άκρια ένα ποσό γι' αυτή την υπόθεση να μην σου 'ρθει το χειμώνα, να δούμε πώς θα το διευθετήσουμε. Ντάξει;

Πολίτης: Ωραία.

Η ταρίφα για την έκδοση άδειας που δεν εξυπηρετούνταν με την ισχύουσα νομοθεσία ήταν 20.000 ευρώ, από αυτά 5.000 ευρώ έπαιρνε η εν λόγω υπάλληλος, η οποία έλεγε στην πολιτικό μηχανικό επίσης μέλος του κυκλώματος τι να ζητήσει από τον πελάτη.

Προϊσταμένη: Αυτή η άδεια πες για να την περάσουν και εκδοθεί μέσα στην πολεοδομία θέλω αυτό το ποσό…. Πόσο, στα εκτός σχεδίου πόσα παίρνεις; Πόσο παίρνεις, κάνα δεκαπεντάρι (15.000)… Δύο σπίτια; Συν πέντε (5), είκοσι (20) πες του, αυτά είναι πες, άμα σας αρέσουν.

Αρχιτέκτονας που ζει και εργάζεται για χρόνια στη Ρόδο περιγράφει στον ΣΚΑΪ, πως δρούσε το κύκλωμα:

«Όλη η λειτουργία της υπηρεσίας ήταν σαν μια οργανωμένη συμμορία. Αυτά που βρήκαν είναι τίποτα δεδομένου του αριθμού των φακέλων που έχουν βρεθεί δεξιά και αριστερά και πόσα χρόνια λειτουργούσαν τα χρήματα αυτά είναι πολύ λίγα. Είτε αφαιρούσαν ολόκληρο τον φάκελο αν δεν τους βόλευε είτε τροποποιήσουν κάποια έγγραφα που έχει μέσα με πλαστογραφίες προκειμένου να αποκτήσουν νομιμότητα παράνομες εργασίες Με αυτήν τη δομή τουλάχιστον τον τελευταίο 1 χρόνο, κάποιοι πρέπει να ήταν και πιο παλιά.»

Το ερώτημα είναι: Πόσο βαθιά φτάνει η διαφθορά; Ο δήμαρχος Ρόδου, αποφάσισε την παραπομπή των πέντε υπαλλήλων της Πολεοδομίας στο Πειθαρχικό συμβούλιο και την αναστολή των καθηκόντων τους.

Οι επτά συλληφθέντες ως μέλη του κυκλώματος οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα με βαρύτατες κατηγορίες, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα.

