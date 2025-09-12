Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες για την τραγωδία με τους δύο νεκρούς που σημειώθηκε την Πέμπτη στην εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος το Λαμπίριου Αχαΐας, μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24, το ένα όχημα που ενεπλάκη, και οδηγούσε 70χρονη, κινείτο αντίθετα, με τη σύγκρουση να είναι αναπόφευκτη.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ένα ΙΧ, τυλίχθηκε στις φλόγες με την 70χρονη οδηγό να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται.

Οδηγός και συνοδηγός του δεύτερου οχήματος, – δυο άνδρες από τα Μέγαρα – τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική. Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο, όπου αργά το βράδυ ο ένας υπέκυψε στα τραύματα του.

Η μοιραία διαδρομή της 70χρονης

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 70χρονη εκινείτο για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο αντίθετα.

Εισήλθε στην Ολύμπια Οδό, από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα, όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν την σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως εκινείτο ανάποδα.

Πηγή: skai.gr

