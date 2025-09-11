Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό: Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και δύο τραυματίες - Video

Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο στην Ολυμπία Οδό και συγκεκριμένα στην Αχαΐα στο ύψος της Παναγοπούλας στο ρεύμα προς την Πάτρα, μετά από δυστύχημα με τραγικό απολογισμό ένα νεκρό. Υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες δύο οχήματα, το ΙΧ του άτυχου άνδρα και ένα φορτηγό συγκρούστηκαν και το αυτοκίνητο έγινε παρανάλωμα του πυρός, με αποτέλεσμα ο οδηγός να ανασυρθεί από αυτό απανθρακωμένος.

Οι δύο επιβαίνοντες του φορτηγού είναι τραυματίες και έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Η κυκλοφορία έχει κλείσει στο ρεύμα προς την Πάτρα και η κυκλοφορία γίνεται από την παλιά Αθηνών-Πατρών.

