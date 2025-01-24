Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα, Παρασκευή, οι έξι συλληφθέντες για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων συνταγογραφήσεων, που εξαρθρώθηκε χθες, Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) της ΕΛΑΣ.

Πρόκειται για έναν παθολόγο, έναν λογιστή, φαρμακοποιούς και έναν αλλοδαπό αιγυπτιακής υπηκοότητας, ενώ στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, περιλαμβάνονται άλλοι τρεις γιατροί και ακόμα τέσσερις φαρμακοποιοί.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται συνολικά οκτώ φαρμακεία στην Αθήνα και την Καλλιθέα και τέσσερις παθολόγοι, ενώ οι πρώτες παράνομες συνταγογραφήσεις φαίνεται πως είχαν γίνει το 2021.

Όσον αφορά στον τρόπο δράσης του κυκλώματος, ο λογιστής έστηνε εικονικές εταιρείες, στις οποίες προσλάμβαναν διάφορους αλλοδαπούς, εξασφαλίζοντάς τους ΑΜΚΑ, μέσω των οποίων συνταγογραφούνταν τα φάρμακα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι περισσότεροι αλλοδαποί δεν γνώριζαν ότι ο ΑΜΚΑ τους χρησιμοποιείτο για αυτόν τον σκοπό, αλλά δέχονταν την πρόσληψη, καθώς με αυτόν τον τρόπο εξασφάλιζαν διαμονή και ασφάλιση στην Ελλάδα, καθώς και διάφορα επιδόματα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία αλλοδαπού, ο οποίος εντελώς τυχαία διαπίστωσε ότι στον ΑΜΚΑ του είχαν συνταγογραφηθεί φάρμακα, τη στιγμή που ο ίδιος δεν είχε πάει σε γιατρόν και το ανέφερε στην αστυνομία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η έρευνα, που κατέληξε στην εξάρθρωση του κυκλώματος.

Τα φάρμακα που συνταγογραφούνταν, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν κυρίως ψυχοτρόπα ή άλλης κατηγορίας, που δεν μπορούν να αγοραστούν από τα φαρμακεία χωρίς συνταγή και στη συνέχει τα πουλούσαν σε άτομα που τα χρειάζονταν, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο οικονομική ζημιά στον ΕΟΠΥΥ.

Μέχρι στιγμής, από την έρευνα προκύπτει ότι έχουν γραφτεί πάνω από 1.000 συνταγές, ενώ έχει εντοπιστεί μία εικονική εταιρεία που είχε συσταθεί από τον λογιστή στο όνομα αλλοδαπής.

Η έρευνα της ΔΑΟΕ συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

