Χθες (23.01.25) το μεσημέρι στις 12 στη λεωφόρο Μεσογείων – κοντά στη συμβολή με την Kατεχάκη και στο ρεύμα προς Aθήνα – 55χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 51χρονο που επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο.

Ο 51χρονος μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό με την πρώτη εικόνα να είναι πως δεν υπάρχει κίνδυνος, ωστόσο γύρω στις 9:00 το βράδυ η αστυνομία ενημερώθηκε ότι ο άνδρας κατέληξε.

Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα καθώς, η κατηγορία ήταν ανθρωποκτονία από αμέλεια.

