Πέθανε ο Μίμης Δομάζος 

Ο Μίμης Δομάζος - ένας από τους καλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές όλων των εποχών – έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, ύστερα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη έξω από ιδιωτικό διαγνωστικό θεραπευτήριο.

Ο παλαίμαχος θρύλος του ποδοσφαίρου – ο «Στρατηγός» του Παναθηναϊκού – νοσηλευόταν για 3 ημέρες διασωληνωμένος στην Καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του, ο Μίμης Δομάζος κατέληξε «λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας».

Την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου, η κηδεία του

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία του Μίμη Δομάζου θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρας, 27 Ιανουαρίου, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών , στις 15:00 το μεσημέρι.

Η σορός του θα εκτεθεί νωρίτερα σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη,που θα ξεκινήσει στις 9:00 το πρωί.

Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος της οικογένεια και τους φίλους τους αλλά και την ομάδα την οποία αγάπησε και δεν εγκατέλειψε ποτέ, τον Παναθηναϊκό.

Ο Μίμης Δομάζος ήταν παντρεμένος με την Αργυρώ Θεοδώρου, με την οποία απέκτησαν μια κόρη, την Πόπη Δομάζου.

Από το 1967 ως το 1979 υπήρξε παντρεμένος με τη λαϊκή τραγουδίστρια Βίκυ Μοσχολιού, με την οποία απέκτησαν δύο κόρες, την Ράνια (Ουρανία) και την Ευαγγελία.

Το 2016 παρουσίασε το λεύκωμά του με τίτλο «Μίμης Δομάζος: Μυστικά και άλλες αποκαλύψεις», στο οποίο αναφέρονται πολλά περιστατικά από τη μεγάλη καριέρα του, ενώ είναι γεμάτο από σπάνιες φωτογραφίες.

Το ιατρικό ανακοινωθέν: «Κατέληξε λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας»

Ο παλαίμαχος θρυλικός ποδοσφαιριστής Μίμης Δομάζος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του, ο «Στρατηγός» του Παναθηναϊκού, κατέληξε έπειτα από τρεις ημέρες νοσηλείας «λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας».

Αναλυτικά το ανακοινωθέν:

«Ο γνωστός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Μίμης Δομάζος, παρά την εξάντληση των θεραπευτικών παρεμβάσεων, κατέληξε σήμερα Παρασκευή 24-01-2025 και ώρα 10:20 π.μ. λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας.

Δυστυχώς το χρονικό διάστημα της εξωνοσοκομειακής ανακοπής έως την επαναφορά του στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου μας αποδείχθηκε καθοριστικό.

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια μας στην εξαιρετική οικογένεια του, τις τρεις κόρες , την επί 40 έτη σύζυγο του και σε όλον τον κόσμο που τον αγαπούσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο παλαίμαχος θρύλος του ποδοσφαίρου νοσηλευόταν για 3 ημέρες διασωληνωμένος στην Καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», σε κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη την Τετάρτη το μεσημέρι.

Ο «Στρατηγός» του Παναθηναϊκού

Ο παλαίμαχος θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στις αλάνες της περιοχής δίπλα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, ομάδα την οποία σημάδεψε και κέρδισε το παρατσούκλι «Στρατηγός»

Στα 13 του έβγαλε δελτίο στην Άμυνα Αμπελοκήπων, δηλώνοντας ψεύτικη ηλικία για να μπορεί ν’ αγωνίζεται. Σύντομα το όνομά του άρχισε ν’ ακούγεται στους ποδοσφαιρικούς κύκλους και προσέλκυσε τον ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.

Η ανεπίσημη πρεμιέρα του Δομάζου με τα πράσινα ως δεξί εξτρέμ έγινε σε φιλικό αγώνα εναντίον της ΑΕΚ (0-2) για το Κύπελλο των Χριστουγέννων, που διεξήχθη στις 26 Δεκεμβρίου 1958.

To 1959 ο τότε προπονητής των «πρασίνων», Σβέτισλαβ Γκλίσοβιτς εισηγήθηκε την απόκτηση του, και σε ηλικία 17 ετών μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό.

Κορυφαία του στιγμή υπήρξε η συμμετοχή του στον τελικό του κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971 στο Γουέμπλεϊ, απέναντι στην κορυφαία ομάδα της εποχής στην Ευρώπη, Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ.Εκείνη την χρονιά ψηφίστηκε δέκατος καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη με πρώτο τον Γιόχαν Κρόιφ @wikipedia

Στο «τριφύλλι» έκανε σπουδαία καριέρα και δικαίως θεωρείται ως ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών που φόρεσαν τη φανέλα του αθηναϊκού συλλόγου. Στον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε συνολικά σε 502 αγώνες πρωταθλήματος, επίδοση που τον κατατάσσει πρώτο σε συμμετοχές στην ιστορία των «πρασίνων».

Με τον Παναθηναϊκό κατέκτησε συνολικά 13 τίτλους και ήταν αρχηγός της ομάδας για περίπου 15 χρόνια.

Τη διετία 1978-1980 αγωνίστηκε στην ΑΕΚ κατακτώντας ένα πρωτάθλημα.

Το 1980 επέστρεψε στον Παναθηναϊκό με τη φανέλα του οποίου ήθελε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Συνολικά έχει καταγράψει 536 συμμετοχές στο πρωτάθλημα (με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ) και βρίσκεται στην πρώτη θέση όλων των εποχών σε παρουσίες και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πλέον περισσότερα από 30 χρόνια, παραμένει στην κορυφή του σχετικού πίνακα.

Με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ κατέκτησε συνολικά 14 τίτλους.

Στις εθνικές ομάδες

Ο Μίμης Δομάζος ήταν 50 φορές διεθνής με την Ελλάδα και είχε σημειώσει 4 τέρματα, ενώ για αρκετά χρόνια είχε το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Το ντεμπούτο του με τη γαλανόλευκη φανέλα πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1959 στο Γήπεδο Απόστολος Νικολαΐδης εναντίον της Δανίας.

Στις 11 Νοεμβρίου 1980 στο ίδιο γήπεδο διεξήχθη φιλικός αγώνας εναντίον της Αυστραλίας, στον οποίο τιμήθηκε για την πολυετή προσφορά του στο εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα.

Στον συγκεκριμένο αγώνα χρίστηκε σκόρερ, γεγονός που τον καθιστά τον μεγαλύτερο σε ηλικία παίκτη που σκόραρε ποτέ με τη φανέλα της Ελλάδας (σε λιγότερο από τρεις μήνες θα συμπλήρωνε τα 39 του χρόνια).

Την εποχή εκείνη ήταν δεύτερος σε συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής Ελλάδας, πίσω από τον Μίμη Παπαϊωάννου.

