Ένα τραγικό συμβάν συνέβη εχθές το βράδυ σε χωριό της Κατερίνης. Ένας 51χρονος άνδρας βρέθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ πυροβολημένος στο κεφάλι, μέσα σπίτι του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για σωφρονιστικό υπάλληλο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με κλιμάκιο του Ε.Κ.Α.Β. στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης όμως δεν κατάφερε να παραμείνει εν ζωή.

Οπως γράφει το thestival, μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται εγκληματική ενέργεια, πιθανόν να επρόκειτο για αυτοκτονία ή ατύχημα.

Ο άντρας καταγόταν από το Λιβάδι Ελασσόνας και ήταν πατέρας δύο παιδιών.

Ηταν ένας άνθρωπος πολύ αγαπητό στην τοπική κοινωνία και η θλιβερή είδηση έχει συγκλονίσει όλη την Ανδρομάχη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.