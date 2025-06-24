Συνελήφθησαν, χθες, 23 Ιουνίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (K.Α.Ε.Ε) σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μολάων, δύο (2) αλλοδαποί, για τη φωτιά που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών, σε αγροτοδασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Καραβοστάσι Πλύτρας, του δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας.
Οι συγκεκριμένοι κρατούνται και θα οδηγηθούν σήμερα Τρίτη 24 Ιουνίου 2025 στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.
