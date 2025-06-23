Εικονικές εταιρείες, εικονικά παραστατικά και ενισχύσεις για ανακαινίσεις επιχειρήσεων που δεν έγιναν ποτέ, συνθέτουν την εικόνας των απατών που φέρεται να έγιναν σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω αποζημιώσεων ενοικίου λόγω covid, επιστρεπτέας προκαταβολής, επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ και εισφορών ΕΦΚΑ.

Σημειώνεται πως νωρίς το πρωί σήμερα πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση της υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ σε Αττική και Κορινθία, στο πλαίσιο εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττες απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με τη ζημιά να ξεπερνά τα 5.500.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 συλλήψεις μελών της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά την περίοδο του κορωνοιού, ο αρχηγός φέρεται να εμφάνιζε μεγάλη δραστηριότητα επιχειρήσεων με εικονικές εταιρείες για να λαμβάνει την επιστρεπτέα προκαταβολή, ενώ εμφάνιζε εικονικά μισθωτήρια για να παίρνει την επιστροφή ενοικίων και εικονικά παραστατικά για να λαμβάνει ενίσχυση από ΕΣΠΑ για ανακαινίσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που δεν έγιναν ποτέ. Επιπλέον, φέρεται να έχει γίνει ξέπλυμα χρήματος.

Πηγή: skai.gr

