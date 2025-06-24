Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στο νοσοκομείο Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη, όταν μια 17χρονη έπεσε στο κενό.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η 17χρονη έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου.

Oι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν ερευνώνται, αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι η κοπέλα αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Η 17χρονη από την πτώση τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.