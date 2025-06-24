Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στο νοσοκομείο Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη, όταν μια 17χρονη έπεσε στο κενό.
Σύμφωνα με το thestival.gr, η 17χρονη έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου.
Oι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν ερευνώνται, αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι η κοπέλα αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
Η 17χρονη από την πτώση τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση.
Πηγή: skai.gr
