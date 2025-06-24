Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: 17χρονη έπεσε από τον πρώτο όροφο του «Παπανικολάου» – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Η 17χρονη από την πτώση τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ

θεσσαλονικη

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στο νοσοκομείο Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη, όταν μια 17χρονη έπεσε στο κενό.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η 17χρονη έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο του νοσοκομείου.

Oι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν ερευνώνται, αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι η κοπέλα αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. 

Η 17χρονη από την πτώση τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση.

