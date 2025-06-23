Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί σήμερα ευρείας κλίμακας επιχείρηση της υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ σε Αττική και Κορινθία, στο πλαίσιο εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττες απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με τη ζημιά να ξεπερνά τα 5.500.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 συλλήψεις μελών της οργάνωσης.

Το κύκλωμα διέπραττε απάτες σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω αποζημιώσεων ενοικίου λόγω covid, επιστρεπτέας προκαταβολής, επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ και εισφορών ΕΦΚΑ.

