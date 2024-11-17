Πολυτεχνείο: Τουλάχιστον 25.000 στην πορεία- Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη

Τουλάχιστον 25 χιλιάδες άτομα συμμετείχαν στην πορεία με την οποία κορυφώθηκε ο τριήμερος εορτασμός της πεντηκοστής πρώτης επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας.

Η πορεία κατέληξε στην πρεσβεία του Ισραήλ, αφού πέρασε νωρίτερα από την Αμερικανική πρεσβεία.

Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα στην αμερικανική Πρεσβεία είχε φτάσει και η πορεία με την αιματοβαμμένη σημαία, που κρατούσαν φοιτητές - μέλη της ΠΑΣΠ.

Νωρίτερα υπήρχε περιορισμένη ένταση ανάμεσα σε φοιτητές που πρόσκεινται στον ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ατόμων που πρόσκεινται στον Στέφανο Κασσελάκη, σχετικά με τη σειρά που θα είχαν στην πορεία.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν πολύ αυστηρά, με πάνω από 5 χιλιάδες αστυνομικούς

Μέχρι νωρίς το απόγευμα η αστυνομία είχε προχωρήσει σε 113 προληπτικές προσαγωγές.

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία σε όλους τους σταθμού του μετρό και όλους τους δρόμους της πόλης.

Θεσσαλονίκη

Επεισόδια ξέσπασαν μετά την πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Άτομα που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, πέταξαν μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις στην Καμάρα, οι οποίες απάντησαν με χημικά και στη συνέχεια τους απώθησαν προς τη Ροτόντα και στα γύρω στενά.

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 20 προσαγωγές μετά τα επεισόδια.

Περίπου 10 προληπτικές προσαγωγές είχαν γίνει πριν ξεκινήσει η πορεία.

Βόλος

Στο Βόλο ομάδα 50 περίπου ατόμων πέταξε πέτρες προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ μπροστά από το παραλιακό κτίριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με ρίψεις κρότου λάμψης και δακρυγόνα κα ακολούθησε κυνηγητό μέσα στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου.

Υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση ολοκληρώθηκε η πορεία και στην Πάτρα.

