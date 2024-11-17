Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, θα πραγματοποιήσει αύριο,Δευτέρα 18 Νοεμβρίου2024 (18.30), εκδήλωση στη μεγάλη αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) με κεντρικό ομιλητή τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθηγητή Volker Türk.

Το θέμα της διάλεξης του Volker Türk είναι: «Ο θεμελιώδης χαρακτήρας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην παρούσα συγκυρία».

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος θα προλογίσει τον Ύπατο Αρμοστή.

