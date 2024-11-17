Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Εύβοια

Η κακοκαιρία Alexandros έφερε τα πρώτα χιονιά στην Εύβοια για τον φετινό χειμώνα, χαρίζοντας όμορφες εικόνες.
Οπως καταγράφει το evima.gr νωρίς το πρωί η κορυφή της «χιονομάνας» Δίρφυς ντύθηκε στα λευκά, με το χιόνι να πέφτει τις βραδινές ώρες του Σαββάτου.
Τα χιονιά στην Εύβοια έπεσαν πάνω από τα 1.600μ. ενώ όσο περνάει η ώρα και μέχρι το βράδυ οι χιονοπτώσεις ( που θα εξασθενούν όσο περνάει η ώρα) θα πέσουν έως περίπου τα 1.200-1.300μ.
Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση 3-4 βαθμών ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ στα 6-8b και ριπές 9b στα νότια τμήματα του νησιού.
- Bοτανικός: 15χρονη στο νοσοκομείο τα ξημερώματα, μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κλαμπ
- Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Ο Βασίλης Ματζουράνης από τις «Δυτικές Συνοικίες» ο 53χρονος πατέρας που σκοτώθηκε στο τροχαίο
- Εφιαλτικές στιγμές για δύο 17χρονες στη Θεσσαλονίκη - Τις παρενοχλούσαν από το κέντρο της πόλης μέχρι την Πυλαία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.