Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Εύβοια

Η κακοκαιρία Alexandros έφερε τα πρώτα χιονιά στην Εύβοια για τον φετινό χειμώνα, χαρίζοντας όμορφες εικόνες.

Οπως καταγράφει το evima.gr νωρίς το πρωί η κορυφή της «χιονομάνας» Δίρφυς ντύθηκε στα λευκά, με το χιόνι να πέφτει τις βραδινές ώρες του Σαββάτου.

Τα χιονιά στην Εύβοια έπεσαν πάνω από τα 1.600μ. ενώ όσο περνάει η ώρα και μέχρι το βράδυ οι χιονοπτώσεις ( που θα εξασθενούν όσο περνάει η ώρα) θα πέσουν έως περίπου τα 1.200-1.300μ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση 3-4 βαθμών ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ στα 6-8b και ριπές 9b στα νότια τμήματα του νησιού.

