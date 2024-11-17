Λογαριασμός
Ισραήλ: Καλεί τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να αποφύγουν τους χώρους γύρω από την ισραηλινή πρεσβεία

Το ισραηλινό ΥΠΕΞ κάλεσε τους πολίτες του που βρίσκονται στην Ελλάδα λόγω των διαδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου να αποφύγουν τους χώρους της ισραηλινής πρεσβείας στην Αθήνα 

Ισραήλ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κάλεσε τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να αποφύγουν τους χώρους της ισραηλινής πρεσβείας στην Αθήνα, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθώς και την περιοχή γύρω από το αμερικανικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη και να αποκρύψουν ισραηλινά και εβραϊκά σύμβολα λόγω των σημερινών διαδηλώσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, το ΥΠΕΞ προειδοποίησε για το ενδεχόμενο αντι-ισραηλινών εκδηλώσεων διαμαρτυρίας και πιθανές εκρήξεις βίας.

