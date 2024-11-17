Ολοκληρώθηκε η πορεία με την αιματοβαμμένη σημαία από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Φοιτητές - μέλη της ΠΑΣΠ που συνοδεύΑΝ την ιστορική σημαία έφτασαν λίγο πριν τις 15:30 μπροστά από το Πολυτεχνείο, άνοιξαν την αιματοβαμμένη σημαία φώναξαν συνθήματα όπως «αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε» και συνεχίζουν την πορεία τους προς την αμερικανική πρεσβεία.

Με την καθιερωμένη πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για την επέτειο από τη φοιτητική εξέγερση του Πολυτεχνείου, τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973.

Παρά τη βροχή, πολλές οικογένειες με παιδιά, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων προσήλθαν από το πρωί στο ιστορικό κτιριακό συγκρότημα της Πατησίων, για να αποτίσουν φόρο τιμής στους φοιτητές.

Οικογένειες με παιδιά ήλθαν επίσης να αποτίσουν φόρο τιμής, με ένα λουλούδι ή μια ζωγραφιά και οι γονείς εξηγούσαν στα παιδιά τους τα γεγονότα.

Σημειώνεται πως η ΕΛΑΣ από το πρωί έχει πραγματοποιήσει 113 προσαγωγές, πριν τις 18:00 ένταση σημειώθηκε μεταξύ φοιτητών που πρόσκεινται στην φοιτητική παράταξη του ΑΝΤΑΡΣΥΑ (ΕΑΑΚ) και ατόμων που πρόσκεινται στον Στέφανο Κασσελάκη.

Συγκεκριμένα, άτομα που πρόσκεινται στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ πήγαν να μπουν στην πορεία μπροστά από το μπλοκ του ΜΛ-ΚΚΕ και δέχθηκαν σπρωξίματα από το προπορευόμενο τμήμα της παράταξης ΕΑΑΚ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση) που πρόσκειται στον ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Επεισόδια και εντάσεις σημειώθηκαν σε Θεσσαλονίκη και Βόλο.

