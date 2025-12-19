Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις αυτή την ώρα σημειώνονται στο λιμάνι του Πειραιά από την Ηετιώνεια Ακτή και την πύλη Ε2 προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Γέφυρα Αχαρνών, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τα ΚΤΕΛ, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου, στην ανηφόρα της Κατεχάκη από το ύψος της Αλέκου Παναγούλη στην Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα.

Πηγή: skai.gr

