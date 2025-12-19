Η σκληρή γραμμή επικρατεί στα μπλόκα

Της Δώρας Αντωνίου

Η εύρεση βαλβίδας εκτόνωσης του μετώπου με τους αγρότες παραμένει το ζητούμενο για την κυβέρνηση, έπειτα από τη χθεσινή απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης των εκπροσώπων των μπλόκων, στις Σέρρες, για συνέχιση των κινητοποιήσεων. Η απόφαση προκάλεσε αμηχανία στην κυβέρνηση, καθώς υπήρχε αισιοδοξία για αποκλιμάκωση μετά από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν από τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, και με τις οποίες η κυβέρνηση έβαλε στο τραπέζι ένα συγκεκριμένο πλαίσιο παρεμβάσεων σε απάντηση των αιτημάτων που οι αγρότες έχουν διατυπώσει.

Βεβαίως, η αστοχία με την καθυστέρηση στις πληρωμές του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης και την ταυτόχρονη είσπραξη εισφορών από τον ΕΛΓΑ, βάρυνε το κλίμα πριν από τη χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών. Σε κάθε περίπτωση, η απόσταση ανάμεσα στα αιτήματα που καταθέτει η μία πλευρά και στις ανακοινώσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση φαίνεται ότι παραμένει μεγάλη και δείχνει αμφίβολο ότι μπορεί να γεφυρωθεί.

Η κυβέρνηση καλείται να αναδιαμορφώσει τη στρατηγική της, καθώς θα απαιτηθεί κάποια πολύ μεγάλη ανατροπή για να μην βρουν οι γιορτές τα τρακτέρ στους δρόμους. Η πρώτη αντίδραση, προερχόμενη από πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που στην παρούσα φάση έχει αναλάβει το κύριο βάρος για τη διαμόρφωση «γραμμής» απέναντι στη συνέχιση των κινητοποιήσεων, ήταν ότι «η κυβέρνηση λέει “ναι” στο διάλογο και στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει περιγράψει, και “οχι” στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας». Παράλληλα, οι ίδιες πηγές επαναλαμβάνουν αυτό που σταθερά αναδεικνύει η κυβέρνηση, ότι έμπρακτα έχει δείξει το ενδιαφέρον της για τον πρωτογενή τομέα και ότι φέτος θα δοθούν περισσότερα χρήματα στους πραγματικούς παραγωγούς.

Ταυτόχρονα, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι οι εκπρόσωποι των αγροτών θα πρέπει να σταθμίσουν ότι έρχονται Χριστούγεννα και ότι οι πολίτες θέλουν να ταξιδέψουν χωρίς εμπόδια ή δυσκολίες, ότι οι μετακινήσεις πρέπει να γίνουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, ότι η αγορά πρέπει να δουλέψει.

Στη διαμόρφωση της στρατηγικής της κυβέρνησης απέναντι στα μπλόκα βαραίνει και το δεδομένο ότι στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται, μέχρι στιγμής, ισχυρή υποστήριξη στις κινητοποιήσεις των αγροτών. Ένα βασικό ερώτημα είναι αν η στήριξη αυτή θα αρχίσει να κάμπτεται καθώς οι γιορτές πλησιάζουν και εκ των πραγμάτων θα προκύψουν αυξημένες ανάγκες μετακίνησης και ομαλής τροφοδοσίας της αγοράς. Ένα σημείο, πάντως, που φαίνεται ότι συνεκτιμούν στις αποφάσεις τους οι ίδιοι οι αγρότες.

Ο πρωθυπουργός έκανε από τις Βρυξέλλες έμμεση αναφορά στον πρωτογενή τομέα, μιλώντας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς είναι σε εξέλιξη η σχετική διαπραγμάτευση. «Η Ελλάδα στηρίζει με επιμονή τις καίριες ευρωπαϊκές πολιτικές της συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν απαραίτητοι πόροι προκειμένου αυτές οι εμβληματικές πολιτικές να συνεχίσουν να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους μας» δήλωσε προσερχόμενος χθες στη Σύνοδο Κορυφής.

