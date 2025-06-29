Την εξιχνίαση υπόθεσης... καλοστημένης τηλεφωνικής απάτης «πέτυχαν» αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορούσε έναν 52χρονο κάτοικο Κοζάνης, ο οποίος πείστηκε να καταθέσει 3.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, μετά από τηλεφώνημα απατεώνα που προσποιήθηκε υπάλληλο του λογιστή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο και καταγγέλθηκε στην αστυνομία, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης. Ύστερα από στοχευμένη έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία ενός 26χρονου ημεδαπού, στον οποίο ανήκε ο τραπεζικός λογαριασμός που εισπράχθηκαν τα χρήματα.

Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για απάτη, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Με τα περιστατικά τηλεφωνικών εξαπατήσεων πολιτών να αυξάνουν, η ΕΛ.ΑΣ καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να επαληθεύουν κάθε τέτοιο τηλεφώνημα πριν προβούν σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.