Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για υπόθαλψη εγκληματία στο Ρέθυμνο ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης και αφορά έναν 59χρονο που ήταν υπεύθυνος κοινωνικής εκδήλωσης.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε πλατεία περιοχής του Δήμου Ρεθύμνου μεταμεσονύκτιες ώρες χθες, ρίφθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο χώρο της εκδήλωσης όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι πυροδοτημένα φυσίγγια (κάλυκες) και συνελήφθη ο υπεύθυνος διοργάνωσης της εκδήλωσης διότι δεν παρείχε τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανακάλυψη των δραστών που προέβησαν στη ρίψη των άσκοπων πυροβολισμών. Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

