Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της 28ης Ιουνίου 2025, στο 88,7 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Συκιάς. Δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 19χρονος ημεδαπός εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού οδηγού.

Ο 19χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου το μεσημέρι της ίδιας ημέρας κατέληξε, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος είναι σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

