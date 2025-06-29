Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της 28ης Ιουνίου 2025, στο 88,7 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Συκιάς. Δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 19χρονος ημεδαπός εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού οδηγού.
Ο 19χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου το μεσημέρι της ίδιας ημέρας κατέληξε, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας.
Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος είναι σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.
