Τραγωδία στην επαρχιακή οδό Ν. Μουδανιών – Συκιάς - Νεκρός 19χρονος μοτοσικλετιστής

Ο 19χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου το μεσημέρι της ίδιας ημέρας κατέληξε, αναφέρει ανακοίνωση της αστυνομίας

ΕΚΑΒ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της 28ης Ιουνίου 2025, στο 88,7 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Συκιάς. Δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 19χρονος ημεδαπός εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού οδηγού.

Ο 19χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου το μεσημέρι της ίδιας ημέρας κατέληξε, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος είναι σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Χαλκιδική τροχαίο δυστύχημα Νεκρός
