Η καταπολέμηση της αυθαιρεσίας στη Μύκονο συνεχίζεται, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο παρουσιάζει, τα σημαντικότερα αποτελέσματα των διαδοχικών ελέγχων, που πραγματοποιούν μικτά κλιμάκια του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Οικονομικής Αστυνομίας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας της Μυκόνου, από τις 27 Φεβρουαρίου έως και τις 11 Μαρτίου, για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης.

1. Σε συνέχεια της προσαγωγής και σύλληψης από την Ελληνική Αστυνομία ατόμων, που παρακολουθούσαν και βιντεοσκοπούσαν τους Επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα μικτά κλιμάκια, παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνέχισαν τους ελέγχους. Στις 10 και 11 Μαρτίου πραγματοποίησαν αυτοψίες σε υπό ανέγερση ξενοδοχειακή μονάδα στη Μύκονο, ιδιοκτησίας του φερόμενου ως εμπλεκόμενου στην παρακολούθηση. Στην εν λόγω ξενοδοχειακή μονάδα που αναπτύσσεται σε γήπεδο επιφάνειας 4.010 τ.μ., με κατασκευές συνολικής επιφάνειας 1.130 τ.μ., διαπιστώθηκαν οι εξής υπερβάσεις - αυθαίρετες κατασκευές:

Κτίρια επιφάνειας 417 τ.μ.

Κολυμβητικές δεξαμενές συνολικής επιφάνειας 76 τ.μ.

Τοιχία από λιθοδομή συνολικού μήκους 17,45 μ. και ύψους 3,5 μ.

Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι το γήπεδο των 4.010 τ.μ. εμπίπτει εν μέρει εντός ορίων οικισμού (202,60 τ.μ.) και εν μέρει εκτός σχεδίου (3.807,40 τ.μ.). Ο υπολογισμός των επιτρεπόμενων μεγεθών δόμησης - κάλυψης, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, κάνοντας χρήση της συνολικής επιφανείας του γεωτεμαχίου, δηλαδή 3807,40 τ.μ. εκτός σχεδίου και 202,60 τ.μ. εντός οικισμού. Ωστόσο, το εκτός σχεδίου τμήμα δεν πληροί την προϋπόθεση της απαιτούμενης αρτιότητας, διότι υπολείπεται των τεσσάρων στρεμμάτων. Θα ακολουθήσει Πόρισμα – Έκθεση Αυτοψίας για τις αυθαίρετες κατασκευές και έλεγχος νομιμότητας της οικοδομικής άδειας.

2. Στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Ιωάννη Διακόφτη της Μυκόνου, σε γήπεδο επιφάνειας 1.795,00 τ.μ., μετά από σήμα της αστυνομίας, διενεργήθηκε αυτοψία σε κτίριο, όπου πραγματοποιούνταν οικοδομικές εργασίες. Ο επικεφαλής του συνεργείου παρέδωσε στο κλιμάκιο οικοδομική άδεια, που είχε εκδοθεί στις 21.10.2024 για «Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ως προς την επισκευή υφιστάμενου κτιρίου, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, χρωματισμούς, επιχρίσματα με χρήση ικριωμάτων, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και τοποθέτηση πέργκολας». Η εν λόγω άδεια έχει αναρμοδίως κατά το αρ. 270 του ν. 5037/2023 εκδοθεί από την Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) Μυκόνου και θα ζητηθεί η ανάκλησή της, ώστε να εξεταστεί η έγκρισή της από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επίσης, θα διερευνηθούν, περαιτέρω, οι υπαγωγές στους νόμους 4178/2013 και 4495/2017 που αφορούσαν σε όλα τα κτίσματα της ιδιοκτησίας, αναφορικά με το χρόνο κατασκευής τους και τα δηλωμένα πολεοδομικά μεγέθη.

3. Στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Ιωάννη Διακόφτη της Μυκόνου, σε γήπεδο επιφανείας 5.350,28 τ.μ., μετά από σήμα της αστυνομίας, διενεργήθηκε αυτοψία για εν εξελίξει οικοδομικές εργασίες σε δύο πέτρινα ανεξάρτητα κτίσματα, συνολικής επιφάνειας 179,00 τ.μ., καθώς και σε πέτρινο τοιχίο μήκους 27,00 μ. και μέσου ύψους 2,50 μ. Ο φερόμενος ιδιοκτήτης δεν προσκόμισε κανένα νομιμοποιητικό στοιχείο για τις προαναφερόμενες κατασκευές. Θα ακολουθήσει σύνταξη Πορίσματος – Έκθεσης Αυτοψίας από το μικτό κλιμάκιο.

4. Στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Ιωάννη Διακόφτη της Μυκόνου, σε γήπεδο επιφάνειας 8.800,08 τ.μ., όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εκτεταμένες εργασίες εκσκαφών για την ανέγερση 5στερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος, διαπιστώθηκε ότι η ενημέρωση της οικοδομικής άδειας, με την οποία γινόταν η κατασκευή είχε εκδοθεί αναρμοδίως, από την οικεία ΥΔΟΜ κατά παράβαση του άρθρου 270 του ν. 5037/2023 και θα ζητηθεί η ανάκλησή της. Κατόπιν, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να αιτηθεί, την εκ νέου, έγκρισή της από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΑΟΚΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

5. Στην εκτός σχεδίου περιοχή Λούλος Καλαφάτη της Μυκόνου, επί της επαρχιακής οδού άνω Μεράς - Καλαφάτη, μετά από σήμα της αστυνομίας για εργασίες επισκευής - ανύψωσης τοιχίου από λιθοδομή, σε ύψος περίπου 2,5 μ., διαπιστώθηκε ότι στο όμορο, ιδίου ιδιοκτήτη, γήπεδο εντοπίστηκαν κτίσματα (δύο τουριστικά καταλύματα και δύο πισίνες) για τα οποία είχε εκδοθεί, αναρμοδίως, η αναθεώρηση και η ενημέρωση της οικοδομικής άδειας. Θα ζητηθεί η ανάκληση της αναθεωρημένης οικοδομικής άδειας, ώστε να εξεταστεί η έγκρισή της από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΑΟΚΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Στην παραλία της Ελιάς της Μυκόνου στην αμμώδη περιοχή της παραλίας, στο μέτωπο ξενοδοχειακής μονάδας, διαπιστώθηκαν οι εξής πέτρινες κατασκευές χωρίς οικοδομική άδεια:

πέτρινος τοίχος, μέσου ύψους 2.5 μ. κάτω από το δρόμο και κατά μήκος του πρανούς συνολικού μήκους περί τα 80,00 μ.

πέτρινος τοίχος, μέσου ύψους 2.5 μ. κάτω από το δρόμο και κατά μήκος του πρανούς συνολικού μήκους περί τα 20,00 μ., σε μέση απόσταση 3.5 μ. από τον προηγούμενο τοίχο

πέτρινος τοίχος, μέσου ύψους 3.0 μ. και μήκους περίπου 40 μ.

πίσω από την πρώτη κατασκευή βοτσαλωτού τοίχου υπήρχε κτίσμα εμβαδού 20 τ.μ.

Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της ξενοδοχειακής μονάδας προσκόμισε στο κλιμάκιο άδειες απλής χρήσης αιγιαλού από την Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου, οι οποίες ωστόσο δεν καλύπτουν την ύπαρξη μόνιμων πέτρινων κατασκευών. Για αυτή την περίπτωση θα συνταχθεί από το μικτό κλιμάκιο Πόρισμα- Έκθεση Αυτοψίας.

7. Στην εκτός σχεδίου περιοχή Μεσσαριά/Καμαριά της Μυκόνου, σε γήπεδο επιφάνειας 4.326,00 τ.μ., μετά από σήμα της αστυνομίας για έλεγχο οικοδομικών εργασιών επέκτασης σε υφιστάμενο κτίριο, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε οικοδομική άδεια του 2008 και υπαγωγή στον νόμο ν.4495/2017, ωστόσο έχουν γίνει οι εξής υπερβάσεις: το υπόγειο εμβαδού 178 τ.μ. μετατράπηκε σε ισόγειο 193 τ.μ. και το ισόγειο των 49 τ.μ., αντίστοιχα, σε πρώτο όροφο 85 τ.μ. Σε αυτή την περίπτωση, θα διενεργηθεί έλεγχος ως προς το χρόνο κατασκευής των δηλωθέντων στο ν. 4495/2017 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει Πόρισμα - Έκθεση Αυτοψίας.

8. Στην εκτός σχεδίου περιοχή Ορνός της Μυκόνου, σε γήπεδο επιφάνειας 4.010,00 τ.μ., μετά από σήμα της αστυνομίας για επέκταση υφιστάμενων κατασκευών στη βραχώδη επιφάνεια του αιγιαλού μπροστά από τουριστικό κατάλυμα, εντοπίστηκαν: ημιτελείς μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές σε δύο επίπεδα επιφάνειας, 77,00 τ.μ. και ύψους 3,20 μ. και 36,00 τ.μ. και ύψους 2,20 μ., καθώς και σκαλοπάτια - διαμορφώσεις πάνω στον βράχο. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο νομιμότητας για αυτές τις κατασκευές και σε αυτή την περίπτωση θα συνταχθεί Πόρισμα - Έκθεση Αυτοψίας.

9. Στην εκτός σχεδίου περιοχή «Χάλαρα» της Μυκόνου, σε γήπεδο επιφάνειας 11.419,86 τ.μ. διενεργήθηκε αυτοψία σε υφιστάμενο αποπερατωμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα και διαπιστώθηκαν οι παρακάτω υπερβάσεις:

Ξεμπάζωμα 3 υπογείων, αλλαγή χρήσης υπογείων χώρων από δεξαμενές νερού σε χώρους κύριας χρήσης και επέκταση αυτών, συνολικής επιφάνειας 1.900 τ.μ.

Προσθήκη 14 επιπλέον κολυμβητικών δεξαμενών στη στάθμη του υπογείου (νυν ισόγειο) συνολικής επιφάνειας 320 τ.μ.

Δύο ημιυπαίθριοι χώροι σε δύο ορόφους και οι αντίστοιχες πέργκολες έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, συνολικής επιφάνειας 155 τ.μ.

Έχουν τροποποιηθεί ως προς τη θέση τα δύο εξωτερικά κλιμακοστάσια που οδηγούν από το ισόγειο στον όροφο.

Έχουν τροποποιηθεί οι εξωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές της οικοδομικής άδειας από 3 σε 14 πισίνες, με συνολική υπέρβαση επιφάνειας κολυμβητικών δεξαμενών 80 τ.μ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή ενός επιπλέον κτιρίου επιφάνειας 55 τ.μ. και μιας πισίνας 100 τ.μ. στη νοτιοανατολική πλευρά του οικοπέδου και μια εκσκαφή 200 τ.μ. στον περιβάλλοντα χώρο, τα οποία είναι καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας.

Συνολικές υπερβάσεις: 2.110 τ.μ. κλειστοί χώροι, 500 τ.μ. κολυμβητικές δεξαμενές και εκσκαφή 200 τ.μ.

10. Στην εκτός σχεδίου περιοχή «Χάλαρα» της Μυκόνου, σε γήπεδο επιφάνειας 4.324,34 τ.μ., διενεργήθηκε αυτοψία σε υφιστάμενο αποπερατωμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα και διαπιστώθηκαν οι παρακάτω υπερβάσεις:

Ξεμπάζωμα του υπογείου που αντιστοιχεί στο κυρίως κτίριο, αλλαγή χρήσης των υπογείων χώρων από βοηθητικούς σε χώρους κύριας χρήσης και επέκταση αυτών συνολικής επιφάνειας 560 τ.μ.

Κατασκευή χώρων κατ’ επέκταση της κολυμβητικής δεξαμενής, συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ.

Ημιυπαίθριοι χώροι 73 τ.μ.

Κατασκευή υπαίθριου μπαρ με πέργκολα 41 τ.μ.

Συνολικές υπερβάσεις: 710 τ.μ. κλειστοί χώροι, ημιυπαίθριοι χώροι 73 τ.μ. και υπαίθριο μπαρ με πέργκολα 41 τ.μ.

11. Στην εκτός σχεδίου περιοχή «Πλυντρί» της Μυκόνου, σε γήπεδο επιφάνειας 10.736,00 τ.μ., σε υφιστάμενο μη αποπερατωμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα, διαπιστώθηκαν, συνολικά, οι παρακάτω υπερβάσεις: 500 τ.μ. στο κεντρικό κτίριο, κλειστοί χώροι 140 τ.μ. και υπόγειοι χώροι 500 τ.μ.

12. Στην εκτός σχεδίου περιοχή «Φανάρι» της Μυκόνου, σε υφιστάμενη αποπερατωμένη διώροφη οικοδομή, δεν βρέθηκαν οικοδομικές άδειες ή υπαγωγές. Θα ακολουθήσει διερεύνηση για ύπαρξη ή μη παλαιών έντυπων αδειών στην οικεία αρμόδια ΥΔΟΜ.



