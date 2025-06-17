Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για επτά κακουργήματα και δέκα πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος των 13 οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που στόχο είχε την εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων στον οπαδικό χώρο.

Συγκεκριμένα κατηγορούνται για: Διεύθυνση και ένταξη εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ληστεία κατά συναυτουργία, αρπαγή, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλες πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος, όπως κατοχή φωτοβολίδων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Όλες οι κατηγορίες είναι με την επιβαρυντική περίσταση ότι είχαν αθλητικό υπόβαθρο.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή ανηλίκων (καθώς ένας κατηγορούμενος είναι ανήλικος) από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.