Διευκρινιστική δήλωση του δικηγόρου Θεμιστοκλή Σοφού σχετικά με τη δίκη του Φιλιππίδη

Διευκρινιστική δήλωση εξέδωσε ο δικηγόρος Θεμιστοκλής Σοφός σχετικά με τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη.

«Σε απάντηση ψευδολογιών περί δήθεν προσωπικών σχέσεών μου με Εφέτη που μετέχει της συνθέσεως που δικάζει την "υπόθεση Φιλιππίδη (Π.Φ.)" απαντώ ευθέως, ότι πριν από τέσσερα χρόνια (Σεπτέμβριος 2021) δήλωσα ότι δεν εκπροσωπώ πλέον τον κ. Π.Φ. Έκτοτε ουδεμία ανάμειξή μου υφίσταται με την ποινική ή άλλη υπόθεσή του κατόπιν της υπεράσπισης που του παρείχα ενθέρμως μέχρι το πέρας της κυρίας Ανάκρισης. Διευκρινίζω δημοσίως ότι είμαι φίλος και συμφοιτητής από το 1988 με Συνάδελφο, που είναι σύζυγος της Εφέτου. Η εδώ και 4 έτη υπεράσπισή του, ξαφνικά σήμερα αποφάσισε να χρωματίσει με γκρίζους τόνους αυτήν τη φιλία μου αφήνοντας άδικα υπονοούμενα για μια Εφέτη που επελέγη με κλήρωση μεταξύ των μελών της συνθέσεως που δικάζει την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, τέσσερα χρόνια μετά την οικειοθελή αποχώρησή μου από την εν λόγω υπόθεση. Η υπεράσπισή του μπορεί να νομίζει ότι κάνει το έργο της με τον τρόπο αυτόν, πλην όμως ξεκαθαρίζω ότι ουδέποτε έχω συζητήσει θέματα εντολέων μου - έστω και του παρελθόντος - με οιονδήποτε τηρώντας απαρέγκλιτα την δεοντολογία και το απόρρητο αυτής. Γνωρίζοντας το λειτούργημα του συνηγόρου, καταλαβαίνω πότε ένας συνήγορος υπεράσπισης προσπαθεί με έωλους συνειρμούς και "πυροτεχνήματα" να αλλάξει το κυρίως αντικείμενο μιας δίκης. Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου για όσα ψευδώς αναφέρθηκαν ή υπονοήθηκαν καθώς και για κάθε περαιτέρω ψευδή διάδοση ή αναπαραγωγή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Θεμιστοκλής Σοφός.

