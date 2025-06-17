Τις πιέσεις που δέχθηκε, ώστε να επιβεβαιώσει ψευδείς ισχυρισμούς περί «δωροδοκιών της Novartis» προς πολιτικά πρόσωπα, περιέγραψε στη δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων ο καθηγητής Νίκος Μανιαδάκης.

Ο κ. Μανιαδάκης, πρώην προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση Novartis με το κωδικό όνομα «Ιωάννης Αναστασίου» που απώλεσε την ιδιότητα στα τέλη του 2018, κατέθεσε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ως μηνυτής των κατηγορουμένων Φιλίστωρα Δεσταμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη.

Στην κατάθεση του ο κ. Μανιαδάκης αναφέρθηκε σε «στοχοποίηση του» όπως και του κ. Σταύρου Παπασταύρου, από στελέχη της τότε κυβέρνησης, ενώ έκανε λόγο για «βιομηχανία καταγγελιών» με διαδοχικές έρευνες από ΣΔΟΕ την τότε επικεφαλής της Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου κ.α, οι οποίες δεν κατέληξαν σε επιβαρυντικά ευρήματα.

Αναφέρθηκε, επίσης, σε πιέσεις που δέχθηκε στην Αμερική να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς Δεσταμπασίδη ως «Μάξιμος Σαράφης», περί εμπλοκής του σε χρηματισμούς πολιτικών.

Ο μάρτυρας υπογραμμίζοντας ότι ουδέποτε υπήρξε σύμβουλος του κ. Ανδρέα Λοβέρδου, με τον οποίο ψευδώς τον συνέδεσαν μάρτυρες της Novartis, είπε πως είχε συνεργασία με τον πρώην υπουργό Μάριο Σαλμά. «Όλοι ήξεραν που εργαζόμουν, δεν είχα σχέση με τιμολόγηση φαρμάκων ή λήψη αποφάσεων. Οι καταγγελίες ήταν ψευδείς» συμπλήρωσε .

Είπε, επίσης, πως τον τότε επικεφαλής του ελληνικού τμήματος της φαρμακοβιομηχανίας και πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας Κωνσταντίνο Φρουζή, τον γνώριζε επιφανειακά, λόγω της ιδιότητάς του και πως δεν υπήρξε καμία προσωπική ή συναλλακτική σχέση.

Αναφερόμενος στις έρευνες για τις πρακτικές της εταιρίας στην Αμερική, ο μάρτυρας τόνισε πως η έρευνα στην Ελλάδα αφορούσε την τιμολόγηση φαρμάκων και πιθανές δωροδοκίες πολιτικών, ενώ στις ΗΠΑ η Novartis καταδικάστηκε για άλλα θέματα, άσχετα με τις ελληνικές καταγγελίες. Όπως ανέφερε, κατέθεσε στις αμερικανικές αρχές, τεχνικές αναλύσεις για την τιμολόγηση φαρμάκων. Είπε, επίσης, πως, μετά τους ισχυρισμούς Δεσταμπασίδη, η έως τότε καλή επικοινωνία που είχε στις ΗΠΑ άλλαξε:

«Μου είπαν: "Τα δεδομένα άλλαξαν. Ένας από τους μάρτυρες μας είπε ότι έχεις δωροδοκήσει υπουργό. Ή μας λες ποιος είναι ο υπουργός - και είσαι προστατευόμενος σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο - ή μας περιγράφεις με ακρίβεια τις πράξεις. Αν δεν κρίνουμε ικανοποιητικές τις εξηγήσεις σου, έχουμε το δικαίωμα να σε φυλακίσουμε αυτή τη στιγμή"..Τους είπα ξεκάθαρα: "Αυτά που λένε οι μάρτυρες είναι ανυπόστατα. Ξέρω ότι δεν έχω χρηματιστεί, δεν έχω δώσει τίποτα σε κανέναν. Οπότε μπορούμε να καθίσουμε εδώ δέκα μέρες αν θέλετε"..».

Κατά τον μάρτυρα, στην αμερικανική έρευνα δεν υιοθετήθηκε ποτέ «το "story" που στήθηκε εδώ» . Όπως είπε, όλο αυτό «οι Αμερικανοί δεν το πίστεψαν ποτέ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι πώς δημιουργήθηκε όλη αυτή η παραπληροφόρηση, ενώ όλα τα πραγματικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο».

Πρόεδρος: Γιατί σας κατονομάζουν; Γιατί σας καταγγέλουν ως δίαυλο;

Μάρτυρας: Αυτό δείχνει και τη δολιότητα τους! Μου είπαν ότι θέλουν να καταδικάσουν τη Novartis. Ο Σαράκης (συνήγορος προστατευόμενων) μου το είπε. Και ότι αν καταδικάσουμε την εταιρία «θα πάρουμε λεφτά και θα τα φάμε στη Ρωσία». Μου είπε «εγώ σου λέω να συνεργαστείς μαζί μας για να μην υποφέρεις». Του λέω «εγώ δεν ξέρω τίποτα, τι να πω;».

Ο μάρτυρας εξαπέλυσε πυρά κατά του κατηγορούμενου Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη αναφέροντας πως αφού αρχικά είχε κατηγορήσει άλλο πρόσωπο (σ.σ ως δίαυλο για τις δήθεν δωροδοκίες) , μετά από έναν χρόνο αποφάσισε να κατονομάσει τον ίδιο. Αναφερόμενος στις δηλώσεις που έκανε στο δικαστήριο ο Δεσταμπασίδης καταδεικνύοντας ως πηγή πληροφόρησης του τον κ. Φρουζή, ο μάρτυρας σχολίασε:

«Δεν πιστεύω ότι ο Φρουζής του είπε ποτέ ότι μου έδωσε λεφτά, γιατί αυτό δεν συνέβη. Όσα λέει, τα λέει σαν να τα έχει ζήσει ο ίδιος - αυτό είναι το ανησυχητικό».

Ως προς το επεισοδιακό τέλος της «προστασίας» που του είχε δοθεί, με την σύλληψή του στο αεροδρόμιο την παραμονή Πρωτοχρονιάς «μπροστά στα ανήλικα παιδιά μου» και την δίωξη για παθητική δωροδοκία που του ασκήθηκε, ο κ. Μανιαδάκης είπε : «Ήθελαν απλώς να με κρατήσουν στη χώρα. Έστειλαν επιστολή στον Πρύτανη για να με απολύσουν, έχασα τη δουλειά μου, καταστράφηκαν όλα τα επαγγελματικά συμβόλαια που είχα στο εξωτερικό. Δεν μου επιτρεπόταν να ταξιδεύω, παρότι ζούσα στην Ισπανία με καθεστώς μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, εν γνώσει των ισπανικών αρχών. Δεν αποκαταστάθηκε ποτέ η φήμη και η εργασία μου».

Σε ερώτηση του συνηγόρου του κ. Αντώνη Σαμαρά σχετικά με όσα του είχε πει η διευθύνουσα την τότε Εισαγγελία Διαφθοράς ελένη Τουλουπάκη για τον πρώην πρωθυπουργό , ο κ. Μανιαδάκης απάντησε:

«Δύο φορές με πίεσαν. Τη μια στη Βουλή για να προχωρήσει η έρευνα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, προς Γεωργιάδη, Στουρνάρα και Σαμαρά. Στη ΓΑΔΑ, με συνέδεαν με Λοβέρδο και το χρησιμοποιούσαν σαν όχημα μαζί με τις καταθέσεις του «Σαράφη» για να είναι σαφές ότι θα διωχθώ».

Συνήγορος: Τι σας είπαν για τον κ. Σαμαρά ακριβώς;

Μάρτυρας: Ότι υπάρχει κατάθεση, ότι έχει πάρει λεφτά σε βαλίτσες, ότι υπάρχουν στοιχεία, κλπ. Η Τουλουπάκη μου τα είπε αυτά.

Πρόεδρος: Τους εισαγγελείς τους μηνύσατε;

Μάρτυρας: Όχι.

Ο μάρτυρας με μεγάλη φόρτιση κατέθεσε για όσα βίωσε τόσο στην Ελλάδα όσο και πέραν του Ατλαντικού : «Μου κατέστρεψαν τη ζωή, την καριέρα μου, με έψαξαν όσο κανέναν άλλον και δεν βρήκαν τίποτα. Έχω περάσει από οκτώ ελέγχους από κάθε θεσμικό όργανο και όλοι ήταν απαλλακτικοί. Στερήθηκα την οικογένειά μου, την ελευθερία μου. Πήγαινα στο πανεπιστήμιο με έξι αστυνομικούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

