Συνολικά 12 οι συλλήψεις χούλιγκανς: Θύμα έχασε τη σπλήνα του - 8 μολότοφ σε σπίτι κατηγορούμενου

Τα νεότερα από την υπόθεση με τους δώδεκα χούλιγκανς-μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που έχουν συλληφθεί από την ΕΛ.ΑΣ έπειτα από μεγάλη επιχείρηση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία οδήγησε στη σύλληψη δώδεκα ατόμων, που φέρονται να είναι μέλη δύο εγκληματικών οργανώσεων, με κοινό παρονομαστή τη σύνδεσή τους με τον οπαδικό χώρο της ΑΕΚ. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/6), στο πλαίσιο μιας καλά οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δύο συμμορίες είχαν πολυεπίπεδη δράση, εμπλεκόμενες τόσο σε υποθέσεις ναρκωτικών όσο και σε σοβαρά περιστατικά βίας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται κατηγορίες για ληστείες, σωματικές βλάβες, απειλές, αρπαγές, καθώς και κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών. Παράλληλα, καταγράφονται παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, με τουλάχιστον εννέα περιστατικά βίας να έχουν καταγραφεί σε περιοχές όπως η Νέα Σμύρνη, ο Νέος Κόσμος, η Δάφνη και ο Άγιος Δημήτριος.

Σε ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά, δέκα άτομα επιτέθηκαν σε τρεις οπαδούς αντίπαλης ομάδας στη Νέα Σμύρνη, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να υποστεί τόσο σοβαρά τραύματα, που χρειάστηκε να υποβληθεί σε αφαίρεση σπλήνας. Σε άλλο επεισόδιο, δύο μέλη της οργάνωσης επιτέθηκαν σε οπαδούς, επειδή ο ένας φορούσε μπλούζα με τα διακριτικά της ομάδας του.

