Για εκστρατεία εξαπάτησης μέσω e-mail (phishing) που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά δήθεν επιστροφή χρημάτων, ενημέρωσε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Οργανισμού, τα εν λόγω email εμφανίζονται ως επίσημες ειδοποιήσεις από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) για «επιστροφή χρημάτων».

Τα απατηλά αυτά μηνύματα φέρουν τίτλους όπως "Επιστροφή €XXX,XX (Αρ. Αναφ.: EOPYY-REF-XXXX-XXXXXX)" και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων λόγω "σφάλματος στους υπολογισμούς των εισφορών". Στόχος τους είναι να σας παροτρύνουν να πατήσετε έναν σύνδεσμο για "επιβεβαίωση στοιχείων", ο οποίος στην πραγματικότητα οδηγεί σε ψεύτικες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην κλοπή των τραπεζικών σας κωδικών ή άλλων ευαίσθητων προσωπικών σας δεδομένων.

Πώς να αναγνωρίσετε το απατηλό μήνυμα:

• Αποστολέας: Η διεύθυνση email του αποστολέα δεν είναι επίσημη του ΕΟΠΥΥ (π.χ., δεν τελειώνει σε @eopyy.gov.gr). Παραδείγματα απατηλών διευθύνσεων είναι @client.com, @outlook.com, @gmail.com κ.λπ.

• Γενική Προσφώνηση: Χρησιμοποιείται γενική προσφώνηση ("Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η") αντί του ονοματεπωνύμου σας.

• Αίτημα για Στοιχεία: Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμου στο email.

• Αίσθημα Επείγοντος: Το μήνυμα δημιουργεί την εντύπωση του επείγοντος για να σας πιέσει να δράσετε άμεσα.

Τι πρέπει να κάνετε αν λάβετε τέτοιο μήνυμα:

1. Μην πατήσετε κανέναν σύνδεσμο μέσα στο email.

2. Μην απαντήσετε στο μήνυμα.

3. Μην δώσετε κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο.

4. Διαγράψτε άμεσα το απατηλό email.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη πατήσει τον σύνδεσμο και έχετε εισάγει στοιχεία:

• Επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με την τράπεζά σας.

• Αλλάξτε όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχετε χρησιμοποιήσει (e-banking, email, άλλες υπηρεσίες).

• Παρακολουθείτε στενά τις κινήσεις των τραπεζικών σας λογαριασμών.

«Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε οποιοδήποτε τέτοιου είδους μήνυμα», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ.

Πηγή: skai.gr

