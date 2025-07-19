«Οι παράνομοι μετανάστες που εισήλθαν από τη Λιβύη τις τελευταίες ώρες συνελήφθησαν από το Λιμενικό, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ασύλου, δεν θα οδηγηθούν σε χώρους φιλοξενίας, αλλά θα κρατηθούν έγκλειστοι από την αστυνομία έως ότου κινηθεί η διαδικασία της επιστροφής τους», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, αναφερόμενος στις σημερινές μεταναστευτικές ροές.

«Το υπουργείο μετανάστευσης συνδράμει όλη την προσπάθεια και διαμορφώνει επιπλέον χώρους κράτησης στις δομές του», επισημαίνει ο κ. Πλεύρης.

Οι παράνομοι μετανάστες που εισήλθαν από τη Λιβύη τις τελευταίες ώρες συνελήφθησαν από το λιμενικό,δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ασύλου,δεν θα οδηγηθούν σε χώρους φιλοξενίας, αλλά θα κρατηθούν έγκλειστοι από την αστυνομία έως ότου κινηθεί η διαδικασία της επιστροφής τους.

Σημειώνεται πως συνολικά 184 μετανάστες πρόκειται να μεταφερθούν σήμερα από τη Σούδα στην Αθήνα, μετά τον εντοπισμό τριών θαλάσσιων μεταναστευτικών ροών στα ανοιχτά της Γαύδου σε διάστημα λίγων ωρών αλλά και στο Αγαθονήσι.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε τα ξημερώματα, όταν 117 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους, περίπου 25 χιλιόμετρα νότια της Γαύδου, και περισυνελέγησαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας, όπου έγινε η καταγραφή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ θα αναχωρήσουν για την Αθήνα με το ίδιο πλοίο, με τελικό προορισμό τον Πειραιά ή το Λαύριο.

Την ίδια ώρα, δεύτερη λέμβος με 57 μετανάστες εντοπίστηκε επίσης στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου.

Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν αρχικά στα Σφακιά και από εκεί οδηγούνται στη Σούδα, ώστε να ενσωματωθούν στην αποστολή προς Αθήνα μαζί με τους 117 του πρώτου περιστατικού. Οι 57 αλλοδαποί δεν οδηγήθηκαν στην Αγιά Χανίων, όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος, αλλά θα επιβιβαστούν απευθείας στο πλοίο του Λιμενικού για άμεση μεταφορά στην ηπειρωτική Ελλάδα, σύμφωνα με το cretapost.

Παράλλληλα, τραγικό τέλος είχε η προσπάθεια μεταναστών να προσεγγίσουν τις ελληνικές ακτές, όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν προσάραξε σε βραχώδη ακτή, ανατολικά του Αγαθονησίου, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Ένας άνδρας εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο σημείο και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας στη Σάμο. Η αεροδιακομιδή του πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί και ακολούθησε η άμεση μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

