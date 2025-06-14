Προφυλακιστέοι κρίθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου ο 63χρονος και ο 37χρονος γιος του που φέρονται ως ηγετικά στελέχη του κυκλώματος πλαστογράφησης, πώλησης έργων τέχνης και αρχαιοκαπηλίας.

Οι άλλοι 3 συλληφθέντες που απολογήθηκαν σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι υπόλοιποι 8 συλληφθέντες θα απολογηθούν τη Δευτέρα.

Το μεγάλο κύκλωμα πλαστογράφησης έργων τέχνης και αρχαιοκαπηλίας εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ όταν έλη του κυκλώματος επιχείρησαν να πωλήσουν έργο που παρουσίαζαν ως αυθεντικό ακυκλοφόρητο πίνακα του Πικάσο έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ σε αστυνομικό, που υποδυόταν τον πελάτη.

Συνολικά συνελήφθησαν 13 άτομα, μέλη του κυκλώματος.

Το τμήμα αρχαιοκαπηλίας του ελληνικού «FBI» πραγματοποίησε έρευνες, και βρήκε εργαστήριο πλαστογράφησης πολύ γνωστών ζωγράφων στο κέντρο της Αθήνας. Στις έρευνες της ΕΛΑΣ εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός έργων τέχνης, αρχαιολογικών αντικειμένων και αρχαίων νομισμάτων.

Πρόκειται για το τρίτο τουλάχιστον περιστατικό πλαστογραφίας έργων τέχνης στη χώρα μας.

Πηγή: skai.gr

