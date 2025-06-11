Περισσότερα στοιχεία, εικόνες και βίντεο ήρθαν στη δημοσιότητα για το μεγάλο κύκλωμα πλαστογράφησης έργων τέχνης και αρχαιοκαπηλίας που εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Τα μέλη του δραστηριοποιούνταν στην κατάρτιση και πώληση πλαστών έργων τέχνης και συγκεκριμένα πινάκων ζωγραφικής, δήθεν φιλοτεχνημένων από διάσημους καλλιτέχνες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

13 συλλήψεις - Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένας

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από πρωινές έως βραδινές ώρες χθες Τρίτη 10 Ιουνίου, ταυτόχρονα σε περιοχές του Λεκανοπεδίου, 13 άτομα, μέλη της οργάνωσης, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένα και αναζητείται.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένη απάτη, κατ’ εξακολούθηση άνω των 120.000 ευρώ, διακεκριμένη προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας κατ’ επάγγελμα σε εμπορική κλίμακα και από υπαίτιο ιδιαίτερα επικίνδυνο, κατ’ εξακολούθηση, υπεξαίρεση μνημείων, κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση, υπεξαίρεση, υποχρέωση δήλωσης των ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκόπησης και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε συγκεκαλυμμένη έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, κατά τη διάρκεια της οποίας μέλη της εγκληματικής οργάνωσης θα προχωρούσαν σε τρεις αγοραπωλησίες πλαστών έργων τέχνης:

η πρώτη αφορούσε αγοραπωλησία -25.000.000- ευρώ για πίνακα του Picasso, ο οποίος απεικόνιζε μία γυναικεία μορφή,

ο οποίος απεικόνιζε μία γυναικεία μορφή, η δεύτερη αφορούσε αγορά -6- αντικειμένων (δυο πίνακες του Πόλοκ , έναν πίνακα του Κλοντ Μονέ και -3- θρησκευτικές εικόνες) στην τιμή των 100.000 ευρώ και

, έναν πίνακα του και -3- θρησκευτικές εικόνες) στην τιμή των 100.000 ευρώ και η τρίτη αγοραπωλησία 7 αντικειμένων (5 πίνακες του ζωγράφου Παρθένη και -2- θρησκευτικές εικόνες) στην τιμή των 150.000 ευρώ.

Πώς δρούσαν

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, δομημένη και με διαρκή δράση και με τη χρήση κατάλληλης υποδομής (πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο με δυο φούρνους παλαίωσης, μπογιές, παλέτες, πινέλα κ.λπ.) προέβαιναν:

στην κατασκευή πλαστών πινάκων ζωγραφικής, ξένων ζωγράφων διεθνούς φήμης και Ελλήνων, έργα των οποίων έχουν αναγνωρισθεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς και εμπίπτουν στο νόμο περί αρχαιοτήτων,

στην κατάρτιση πλαστών πιστοποιητικών γνησιότητας, χρησιμοποιώντας πλαστές σφραγίδες και

στη διάθεσή των «έργων» ως γνήσια, μέσω μελών της οργάνωσης που διατηρούσαν καταστήματα εμπορίας μεταχειρισμένων ειδών και αντικών (τρία παλαιοπωλεία σε περιοχές της Αττικής), καθώς και μελών που μεσολαβούσαν στις πωλήσεις μέσω κύκλου επαφών με ευρεία οικονομική επιφάνεια.

Οι κατηγορούμενοι, είχαν συγκεκριμένο τρόπο δράσης (modus operandi) και διακριτούς ρόλους. Συγκεκριμένα:

-2- διευθύνοντες την οργάνωση (63 και 37 ετών) προέβαιναν από κοινού στην κατασκευή πλαστών έργων τέχνης διαφόρων Ελλήνων ζωγράφων (π.χ. Παρθένη, Θεόφιλο) και ξένων καλλιτεχνών (π.χ. Monet, Picasso, Van Gogh), ιδιαίτερης χρηματικής αξίας, καθώς και σε δημιουργία πλαστών πιστοποιητικών, τα οποία μετέπειτα διακινούσαν μέσω έτερων μελών της οργάνωσης,

-4- άτομα (58, 39, 40 και 63 ετών), υποομάδα της οργάνωσης, τα οποία κατόπιν συνεννόησης με τους διευθύνοντες, εκμεταλλευόμενοι παλαιοπωλεία που διατηρούσαν σε περιοχές της Αττικής, αγόραζαν εν γνώσει τους τα πλαστά έργα και τα μεταπωλούσαν ως γνήσια σε ιδιώτες,

-2- άτομα (71 και 57 ετών), τα οποία είχαν βοηθητικό ρόλο στη δημιουργία πλαστών πιστοποιητικών και έργων τέχνης. Μάλιστα, ο 57χρονος κατείχε την τεχνογνωσία και τα μέσα από φωτοτυπείο που διατηρούσε, εφοδίαζε τον 63χρονο διευθύνοντα με πλαστές σφραγίδες κατά παραγγελία του, ενώ παρείχε κατ’ εντολή του ίδιου κατάλληλες σφραγίσεις και δακτυλοσκοπήσεις στους πλαστούς πίνακες, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο εικονικά ιστορικά προέλευσης, καθιστώντας τους – εν γνώσει του – πλαστούς πίνακες φαινομενικά γνήσιους και

-5- άτομα (59, 60, 49, 57 και 45 ετών), τα οποία προέβαιναν στην πώληση των έργων τέχνης, καθώς και στην αναζήτηση αγοραστών.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Δείτε εικόνες:

Προηγούμενο Επόμενο

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους σε περιοχές της Αττικής, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

πίνακας ζωγραφικής σε σταθερό υπόστρωμα, με την υπογραφή Picasso 1965, διαστάσεων 130 εκατοστά επί 85 εκατοστά

πίνακας ζωγραφικής σε ξύλο με ημερομηνία 22/12/1967 και υπογραφή GAUTIER,

-204- πίνακες ζωγραφικής διαφόρων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων,

-19- θρησκευτικές εικόνες ζωγραφικής,

-2.087- νομίσματα, η πλειοψηφία των οποίων εμπίπτει στο νόμο περί αρχαιοτήτων (αρχαίας ελληνικής, ρωμαϊκής, ελληνορωμαϊκής, βυζαντινής και νεότερης περιόδου),

-2- οχήματα,

-3- μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (usb) και κάρτα μνήμης,

-2- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

-13- ξύλινες σφραγίδες με εντυπώματα διαφόρων εμπόρων/συλλεκτών έργων τέχνης, ζωγράφων, τεχνοκριτικών, συγγραφέων, πιστοποιητικών, πρώην Διευθυντή Εθνικής Πινακοθήκης, πρώην Προέδρου της Ρουμανίας,

-4- μεταλλικά ταμπελάκια με επιγραφές διαφόρων εμπόρων έργων τέχνης και ζωγράφων,

-2- ταμπόν με μελάνι για σφραγίδες,

πλήθος εργαλείων ζωγραφικής (πινέλα, μελάνια, κασετίνες χρωμάτων, πένες, δοχεία με διαλυτικό υγρό, σκόνες αγιογραφίας, ακρυλικά χρώματα, σφυριά, βούρτσες, κοπτήρια, σπάτουλες, λάμα, ),

χειροκίνητο ηλεκτρικό τριβείο,

ανιχνευτής μετάλλων

ηλεκτρικός φούρνος αέρος,

ηλεκτρικός φούρνος αέρος άνευ ενδείξεων επί μεταλλικής κατασκευής,

-14- πήλινα και χάλκινα ειδώλια,

-2- πήλινοι λουλάδες,

μαρμάρινη και γύψινη γυναικεία κεφαλή,

-3- χάλκινα αγαλματίδια,

-19- φάκελοι αλληλογραφίας με χειρόγραφες ενδείξεις, μεταξύ άλλων, ονομάτων ζωγράφων, περιέχοντες έγχρωμες και ασπρόμαυρες εκτυπώσεις/φύλλα χάρτου πινάκων ζωγραφικής,

μπλοκ με -25- σελίδες έργων τέχνης,

πλήθος ασπρόμαυρων εκτυπώσεων από πίνακες ζωγραφικής,

φύλλο χάρτου με ασπρόμαυρο έργο τέχνης και χειρόγραφες υπογραφές και στις δύο όψεις,

χειρόγραφες σημειώσεις για έργα τέχνης και καλλιτέχνες,

αποδεικτικά αποστολής χρημάτων και εγγράφων,

-2- βιβλία με φωτογραφίες έργων τέχνης,

σελίδες με συμφωνίες για δωρεά σε είδος έργων τέχνης και υπεύθυνες δηλώσεις,

σελίδες για έργα τέχνης και συναλλαγές χρηματικών ποσών,

-8- κινητά τηλέφωνα,

συσκευή καταγραφής,

σακουλάκι με σφραγίδες,

υφασμάτινη τσάντα με κοσμήματα και ρολόγια,

-4- ντοσιέ με βεβαιώσεις και πιστοποιητικά γνησιότητας,

φωτογραφία από μεταξοτυπία του Σαλβαντόρ Νταλί,

δερμάτινος χαρτοφύλακας χειρός με πλήθος εγγράφων και πιστοποιητικών γνησιότητας και το

χρηματικό ποσό των -66.125- ευρώ και -50- λίρες Αγγλίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.