Πικάσο: Πήγαν να πουλήσουν πλαστό για 10 εκατ. ευρώ

Του Μάκη Συνοδινού

Μεγάλο κύκλωμα πλαστογράφησης έργων τέχνης και αρχαιοκαπηλίας εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ. Τα μέλη του κυκλώματος επιχείρησαν να πωλήσουν έργο που παρουσίαζαν ως αυθεντικό ακυκλοφόρητο πίνακα του Πικάσο έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά όταν έλαβαν τα χρήματα τούς πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η αρχή του τέλος για τα μέλη του κυκλώματος ήρθε όταν, μετά από πληροφορίες που ήρθαν στην ΕΛΑΣ, αστυνομικός υποδύθηκε τον αγοραστή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα

Το τμήμα αρχαιοκαπηλίας του ελληνικού «FBI» πραγματοποίησε έρευνες, και βρήκε εργαστήριο πλαστογράφησης πολύ γνωστών ζωγράφων στο κέντρο της Αθήνας. Στις έρευνες της ΕΛΑΣ εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός έργων τέχνης, αρχαιολογικών αντικειμένων και αρχαίων νομισμάτων.

Πρόκειται για το τρίτο τουλάχιστον περιστατικό πλαστογραφίας έργων τέχνης στη χώρα μας.

Η ΕΛΑΣ αναμένεται να ανακοινώσει περισσότερα στοιχεία για τους αρχαιοκάπηλους εντός της ημέρας.





Πηγή: skai.gr

